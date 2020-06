UŽIVO, KURIR TV! POZNATI SASTAVI: Stanković priredio veliko iznenađenje: Partizan - Crvena zvezda (20)

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde od 20 časova odlučuju ko ide u finale Kupa Srbije.

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

Stadion: Partizana

Sudija: Novak Simović, pomoćnici: Milovan Ristić, Dalibor Đurđević

PARTIZAN: Stojković - Miletić, Ostojić, Pavlović, Urošević - Šćekić, Zdjelar - Marković, Natho, Asano - Sadik. Trener: Savo Milošević

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Gobeljić, Milunović, Degenek, Rodić - Petrović, Jovančić - Ben, Ivanić, Vukanović - Boaći. Trener: Dejan Stanković

19:00 - Vojvodina je prvi finalista Kupa Srbije

18:39 - Poznati sastavi ekipa

Treneri Savo Milošević i Dejan Stanković saopštili su sastave ekipa koji će nastupiti u 200. večitom derbiju. Za razliku od očekivanog sastava Partizana, Zvezda će u meč ući sa velikom promenom u napadu. Umesto očekivanog Tomanea, ili eventualno Vukanovića, špic napada će predvoditi Boaći.

17:56 - Pitanje za zvezdaše na zvaničnom Tviter nalogu

Šta mislite u kom sastavu crveno-beli izlaze večeras? 🤔 🔴⚪ #fkcz pic.twitter.com/JwyHnJ9Fut — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) June 10, 2020

17:50 - Partizan je najavio utakmicu na svom Tviter nalogu

17:46 - Prva veća frka sa navijačima

16:40 - Trinkijeri, košarkaši, Đoković i teniseri možda na stadionu

16:35 - Odbijena tri zahteva Crvene zvezde

15:45 - Pušteno 20.000 ulaznica, prodata večina

Za polufinalni meč Partizan - Crvena zvezda štampano je 20.000 ulaznica. Navijači će moći do početka utakmice da nabave kartu jer će blagajna stadiona Partizana raditi praktično do samog početka meča. Blagajna na stadionu Crvene zvezde će raditi do 19 časova.

15:40 - Delije akcijale uoči derbija

Navijači Crvene zvezde imali su akciju uoči derbija, u kojoj su skinuli nekoliko majica navijača Partizana.

15:35 - 200. večiti derbi

Večerašnji meč biće 200. računajući prvenstvene i kup utakmice. Odigrana su 162 prvenstvena duela i 37 u najmasovnijem takmičenju. Zvezda je u prvenstvenim derbijima uspešnija, pošto je od 162 derbija slavila na 64, dok je Partizan bio uspešniji 47 puta, a 51 put je rezultat bio nerešen. U Kup utakmicama je Zvezda takođe u prednosti. Od dosadašnjih 37 puta, crveno-beli su slavili na 20 utakmica, crno-beli su se radovali 13 puta, a četiri puta je bilo nerešeno.

15:30 - Jedan meč odlučuje finalistu

U polufinalu se igra samo jedan meč, pa će, ukoliko se utakmica završi nerešenim ishodom, odmah izvoditi penali.

