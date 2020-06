BRATE, MRTVI SMO! Legendarni fudbaler crveno-belih otkrio kako je PLJUNUO bivšeg trenera Zvezde (VIDEO)

Đovani je šest godina proveo u crveno-belom dresu, a imao je priliku da u dva navrata sarađuje sa srpskim trenerom Dušanom Bajevićem i to u razmaku od pet godina.

Kada se bivši trener Zvezde vratio u Olimpijakos, u drugom mandatu, njegov odnos sa Đovanijem nije bio najsjajniji.

"Pet godina pre toga smo bez problema sarađivali. Međutim, ovog puta od starta se činilo da će naš odnos biti drugačiji nego ranije. Možda je problem to što je on smatrao da je moj transfer ogovorio predsednik bez njegovog učešća, pa je koristio šansu da mi stavi to do znanja", napisao je Đovani.

Na priprema se dogodio jedan incident, koji je produbio loše odnose.

"Bila je to moja greška, ali nenamerna. Otišli smo u šetnju pre obroka, u ustima sam 'vrteo' dva slatkiša i tako sam se igrao. Dok smo se spuštali stepenicama, pomislio sam - šta bi se dogodilo kada bih jedan slatkiš pljunuo na glavu saigrača koji je nekoliko metara ispod bezbrižno prolazio? Lobijem hotela odjekivao je smeh igrača, svi su bili spremni za šalu. Pošto sam se umorio od zanimanja tim slatkišima, pljunuo sam ih. I oni jesu pali na glavu.. Ali na Bajevićevu glavu!"

Đovani je posle sjajne sezone u Santosu stigao u Evropu i potpisao ugovor sa Barselonom. U katalonskom klubu je proveo tri godine, odigrao je 107 mečeva i postigao 35 golova. Usledila je selidba u Olimpijakos u kom je proveo šest sezona i na 194 utakmice postigao 84 gola.

