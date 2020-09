KO SA ĐAVOLIMA DOGOVORE SKLAPA... Sančes: Posle prvog treninga u Junajtedu želeo sam da se vratim u Arsenal (VIDEO)

Sančes, koji sada igra za Inter, je 2018. godine iz Arsenala prešao u Junajted, a u sklopu dogovora u suprotnom pravcu otišao jermenski fudbaler Henrih Mhitarjan.

Sančes se nije snašao na Old Trafordu, odigrao je samo 45 utakmica i postigao pet golova, posle čega je otišao na pozajmicu u Inter.

Čileanac je prvobitno postigao dogovor sa Mančester sitijem, ali je zbog zahteva za visokim primanjima taj transfer propao i on je otišao u redove gradskog rivala Junajteda.

"Prihvatio sam priliku da odem u Junajted, zvučalo je primamljivo i dobro za mene jer sam kao dete mnogo voleo taj klub. Potpisao sam ugovor, ali nisam se raspitao o tome šta se dešava unutar kluba. Postoje stvari kojih niste svesni dok ne odete tamo, a sećam se da sam na prvom treningu shvatio mnoge stvari. Posle tog treninga otišao sam kući i rekao porodici i menadžeru: 'Da li možeš da pocepaš ugovor i da se vratim u Arsenal'", naveo je Sančes u video poruci na Instagramu, preneo je Skaj.

"Oni su se smejali, a ja sam im rekao da mi se čini da nešto nije kako treba. Ali već sam potpisao, već sam došao u klub. Isto sam se osećao posle prvih nekoliko meseci, nismo bili ujedinjeni kao ekipa u tom trenutku", dodao je on.

Od transfera Sančesa u junu 2018. godine se mnogo očekivalo, pogotovo što je tada bio najplaćeniji igrač kluba, a on je rekao da je postao "žrtveno jagnje za neuspehe ekipe".

"Iz iskustva govorim - ponekad novinari nešto kažu bez dokaza i to boli, nemaju pojma šta se dešava unutar kluba. Rekli su da je to moja krivica, razne stvari su pričali, ali ponekad igrač zavisi od okruženja, porodice oko njega, a mislim da u tom trenutku nismo bili porodica. A kada se to prenese na teren i pošto nim je bio potreban krivac, oni su okrivili mene", naveo je Sančes.

Sančes je prošlog leta došao na pozajmicu u Inter, a početkom avgusta potpisao je trogodišnji ugovor sa milanskim klubom.

