TRENER SRPSKOG SUPERLIGAŠA OČAJAN: Izbacili su nam igrače na ulicu, tražili su da SPAVAJU NA STADIONU!

Trener Mačve iz Šapca Dragan Aničić otvoreno je govorio o problemima sa kojima se njegov klub trenutno suočava.

Sprski superligaš se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji, a od kako je Ivica Kralj napustio mesto predsednika nema kraja problemima.

Aničić tvrdi da su pojedini igrači izbačeni iz svojih stanova nije bilo novca za stanarine. Navodno, fudbaleri koji su ostali bez krova nad glavom tražili su da spavaju na gradskom stadionu u Šapcu.

"Obećao sam pre izvesnog vremena da ću prestati da pričam o nedaćama koje nas već dugo vremena prate i da ću se fokusirati isključivo na teren i zbivanja na njemu, ali sam igrom slučaja primoran da to obećanje prekršim. Umesto da se situacija poboljšava, nama je iz nedelje u nedelju sve gore i gore. Pre dva dana zbog neplaćenih stanarina neki prvotimci su ostali bez stanova i tražili su da ih smestimo na stadionu. To me je baš ganulo pre svega kao čoveka, a ne kao trenera. Koliko god sam bio iznerviran time, toliko sam i ponosan koliko su ti mladi ljudi spremni da se žrtvuju za zajednički uspeh", kaže Aničić i dodaje:

"Kada u najvišem rangu nemate obezbeđene elementarne uslove, teško je pričati o igri i rezultatima. Doduše, imamo neka obećanja da će se sve popraviti, ali za sada sve ostaje na tome".

Mačva je trenutno pretposlednja na tabeli u najjačoj ligi Srbije.

Kurir sport/B92

