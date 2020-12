MANČESTER KASNIJE, SAD NEŠTO LAKŠE: Stanković otkrio želje pred žreb za nokaut fazu Lige Evrope

Crveno-beli su obezbedili prolaz u nokaut fazu sa druge pozicije, a Stanković je istakao da nema ništa protiv Engleza, ali tek kasnije... Tim koji je prethodne sezone gostovao u Beogradu kao rival Partizana, sada nije baš prva želja Dejana Stankovića. Ali, samo za ovu fazu takmičenja.

''Mančester junajted... Može kasnije Junajted? Sada da dođe nešto pristupačnije. Ne znam kako to da vam kažem, da ne budem pogrešno shvaćen... Da, ok, Mančester junajted, ali ne kao 'Ja se ne plašim Junajteda, mi to možemo da prođemo'. Ja sam realista, to bi bila fantastična utakmica, veliko iskustvo za sve nas, ali nek bude to kasnije.

Na pitanje da li postoje timovi koje nikako ne priželjkuje na žrebu, Stanković je objasnio da još nije detaljno razmišljao o tome.

''Nema, ne zato što se plašim ili ne plašim. Nismo još ni razmišljali. Želeo bih sada što lakšeg protivnika, gde možemo da se takmičimo! Ima tu bombi, ogromnih, koje su na vrhu evropskog fudbala, ako to možemo da izbegnemo, zašto ne?'', rekao je Stanković na samom kraju konferencije.

Crvena zvezda igra protiv Slovana iz Libereca u četvrtak od 21 čas, a protivnika u nokaut fazi Lige Evrope će saznati narednog ponedeljka, kada na žrebu bude spojeno 16 parova prve prolećne runde.

Kurir sport

Kurir