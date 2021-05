VENI, VIDI, (VLAHO)VICI! Dušan Vlahović ekskluzivno za Kurir: Lepo je probuditi se kao 2. strelac Kalča, ali NEĆU TU DA STANEM!

Dva gola Laciju. Ukupno - 21 u sezoni. Pozicija 2. na listi strelaca Serije A. Impresivno! Dušan Vlahović trese Apenine, a u razgovoru za Kurir otkriva ko je zaslužan što ima sezonu iz snova, daje odgovor na sve priče o transferima i brojne druge zanimljivosti...

Za početak - kakav je osećaj probuditi se kao drugi strelac Serije A? Samo je Ronaldo ispred vas...

- Osećaj je veoma lep, moram da budem iskren. Ali već u sredu nas čeka nova utakmica i novo dokazivanje. Tako da, što je bilo - bilo je, najbitnije je ono što će se desiti i želim da izvučem maksimum do kraja i učinim sve da pomognem ekipi - počeo je Dušan intervju za Kurir.

foto: Profimedia

Vaša sezona - impresivna. Sezona kluba - za zaborav. Ipak, izvukli ste "violu", sa osam bodova na poslednja četiri meča, pa je opstanak obezbeđen. Očekivali smo svi više od Fjorentine.

- Iskreno, svi smo više očekivali. Desila nam se takva sezona sigurno da smo razočarani, ali šta je tu je. Idemo dalje sa ciljem da završimo sezonu na najbolji mogući način.

Čak 21 gol ne može da prođe neopažen od svetskih velikana. Sele vas u gotovo sve vodeće timove Serije A, pa i Premijer lige.

- Razmišljam samo da radim jos više nego do sada, ostanem sa obe noge na zemlji i fokusiram se na ono što me očekuje, a to su preostale tri utakmice. Ostale stvari su nebitne.

Da su vam posle 12. kola rekli (do kada ste dali jedan gol) - daćete 21 gol, i to tri kola pre kraja sezone, da li bi ste poverovali u to?

- Uvek sam verovao u sebe i nikad nisam odustajao, mislim da je tu bio ključ. Meni je konstantnost dao trener Prandeli i njegov dolazak je promenio sve. Na tome sam mu zauvek zahvalan! Sada kad sam na koti 21, ne želim da stanem i želim da sezonu završim sa što većim brojem golova. Ukoliko je to moguće, naravno, i ukoliko će pomoći ekipi.

foto: Profimedia

Kad je reč o "orlovima", da li osećate podršku javnosti i atmosferu kakva dugo nije bila oko reprezentacije?

- Svi znamo koliko naciji i nama znači reprezentacija i naravno da nam je uvek drago i daje nam još veću snagu kad znamo da je cela nacija iza nas. Na nama je da uzvratimo to poverenje i daćemo sve od sebe da se plasiramo na SP! Svi želimo da damo naš maksimum i znamo koliko je Misteru i ostalim igračima u reprezentaciji stalo do toga.

Čast mi je što sam u društvu Darka Kovačevića Posle Darka Kovačevića postali ste prvi srpski fudbaler koji je u nekoj od "liga petice" postigao više od 20 golova u sezoni. - Darko Kovačević je jedan od naših najboljih napadača svih vremena i sam taj podatak govori kakav je bio igrač. Čast mi je što sam u njegovom društvu i to mi je podstrek da nastavim još više da radim.

Kurir sport Miloš Bjelinić