KAPITENA PONIŽAVAJU, A VI ĆUTITE: Ljubimac Grobara prozvao fudbalere Partizana posle derbija FOTO

- Stojke je branio preko 80 puta za reprezentaciju, bio dva puta na Svetskim prvenstvima i Olimpijskom igrama, branio velike utakmice... Zaista je obeležio neku eru što se tiče sportske karijere i sigurno je naš najveći golman uz Ivicu Kralja u poslednjih 25-30 godina - počeo je Babović:

- Mogu da razumem i svađe i tenzije na utakmicama, i svađe sa publikom i provokacije, ali među nama igračima je uvek postojao neki respekt i poštovanje, pa čak i na utakmicama najvećih rivala. Nismo naučili da poštujemo velike igrače (golmane) i kod nas se sve to brzo zaboravlja. Iskreno, sreća da u vreme Bate Mirkovića, Nađa, Saveljića, pa posle i u vreme moje generacije se nije desilo ovakvo nepoštovanje posle utakmice. Sigurno ne bi otišli u svlačionicu, već bi verovatno bilo nereda od terena do svlačionica gore.E to zameram ovom Partizanu i ovoj generaciji!

foto: Printscreen Facebook

- Vašem kapitenu neko pokazuje najniži nivo poštovanja i direktno ga ponižava, i vi ćutite. kao da nećete da se svađate. Dok se ta vatra ne vrati, nećete ni titule osvajati. Velika podrška za Vladimira Stojkovića - napisao je Babović.

Kurir sport