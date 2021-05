KO JE PIKSIJEVO IZNENAĐENJE NA SPISKU ORLOVA: Odbio Nemce zbog Srbije, dobio ime po svecu, uzor mu je Vidić, a navija za Partizan!

On je pomalo iznenađujuće dobio poziv selektora Dragana Stojkovića Piksija iako je već član mlade reprezentacije Srbije.

Čestić je visok 192 cm, stanadrno nastupa u Bundesligi za Keln, pleni korpulencijom, sigurnošću i brzinom,a uzor mu je Nemanja Vidić

foto: Kurir

On je rođen u Nemačkoj i uprkos pozivima tamošnje federacije da nastupa za njih, odlučio se za Srbiju.

- Mnogo mi znači, lepa je stvar igrati za zemlju svojih roditelja. Poznajem nekoliko momaka iz reprezentacije, najviše sa okupljanja za U-16 i U-18. Video sam da ima dosta novih, jedva čekam da ih upoznam, kao i oni mene. Mislim da se Srbiji veoma ozbiljno radi sa mlađim kategorijama, što i pokazuju rezultati reprezentacija, odnosno titule evropskog i svetskog šampiona - rekao je za Kurir Čestić i nastavio:

- Mene su u isto vreme pratili i Nemačka i Srbija, a Srbija je bila konkretnija, na moju veliku radost. Rekao sam već, dolazio sam na ranija okupljanja u mlađim selekcijama. Imao sam poziv iz obe zemlje, ne krijem. Sve je išlo preko oca, on je razgovarao sa ljudima iz FSS. Odlučili smo zajedno da je za mene najbolje da igram za Srbiju.

Sava je otkrio iz kog kraja Srbije su mu koreni i kako je dobio ime.

Moji su iz Srema! Sremci! (smeh) Tatina strana je iz Kraljevaca, a mamini su baš iz Rume. Sava, to je bila želja mojih roditelja. Dopalo im se to ime i rekli su pre mog rođenja, da ako bude sin, tako će se zvati. Aranđel, to ime mi je otac dao. Po svetom Aranđelu, našoj krsnoj slavi, Ponosan sam na oba imena

foto: Kurir

Otkrio je i za koga navija.

- Za Partizan! Cela moja porodica navija za Partizan, to sam primio od malih nogu. I onda postaneš Grobar (smeh). Iz mlađih kategorija reprezentacije poznajem Lazara Pavlovića i Filipa Stevanovića. Obećavaju mnogo, nadam se da će postati sjajni igrači ", zaključio je Čestić

Kurir sport