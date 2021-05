TOMAS TUHEL PRED FINALE LIGE ŠAMPIONA: Imam poverenje u tim, odlučiće veća želja za pobedom!

Trener fudbalera Čelsija Tomas Tuhel rekao je danas, uoči finala Lige šampiona protiv Mančester sitija, da ima poverenje u svoj tim, kao i da na najvišem nivou uvek odlučuje veća želja za pobedom.

"Imam puno poverenje da svi to žele, radi se o gladi za pobedom i uvek se na najvišem nivou sporta svodi na to koliko nešto želite? Osećam da ćemo biti koncentrisani, usresredjeni i disciplinovani", rekao je Tuhel, a preneo je Bi-Bi-Si.

Fudbaleri Čelsija i Mančester sitija igraće u subotu u Portu, finalni meč Lige šampiona.

Ove sezone dve ekipe odigrale su tri medjusobna meča, a Čelsi je pobedio dva puta.

Londonski tim slavio je u polufinalu FA Kupa sa 1:0, kao i u meču 35. kola Premijer lige sa 2:1, dok je Siti početkom godine pobedio sa 3:1 u meču 17. kola Premijer lige.

Siti je ove sezone osvojio titulu prvaka Engleske, kao i Liga kup, dok je Čelsi poražen u finalu FA Kupa od Lestera.

"Veoma je lepo osećati se sigurnim pred finale. Imali smo dva treninga u Londonu, jedan je juče bio taktički, a danas će trening u Portu služiti da steknemo iskustvo na stadionu i razmenimo poslednje ideje. Meč se bliži. Od večere krećemo da odbrojavamo do velikog meča", rekao je Tuhel.

foto: AP, EPA

"Nikada neću reći da sutra igram protiv Pepa Gvardiole (trener Sitija). To nije teniski meč. On će spremiti svoj tim, a ja ću pokušati da na najbolji način spremim moje igrače", istakao je on.

Tuhel je rekao i da je u dva takmičenja imao dva različita meča sa Sitijem, uz ocenu da moraju da igraju hrabro kako bi došli do pobede.

"Uvek je teško igrati protiv Sitija, Bajerna ili Barselone kada je Pep na klupi. Stvara ogromno poverenje iz kojeg dolazi uspeh, ima mentalitet pobednika", dodao je on.

foto: EPA

"Možda su u ovom trenutku najjači tim u Evropi i na svetu, a napravili su i ogromnu razliku u Premijer ligi, ali mi smo sa prethodne dve pobede protiv njih smanjili tu razliku", rekao je 47-godišnji trener.

Trener Čelsija dodao je da se "pred ovakve mečeve uvek vežbaju penali, ali da se nikad ne može doći do istog nivoa pritiska, kao u samoj utakmici".

"Znamo ko bi trebalo da šutira penale za nas, ali ne znam ko će na kraju biti na terenu, tako da svi moraju biti toga svesni, ali ako idemo na penale, ulazimo i izlazimo zajedno iz toga", ocenio je on.

Istakao je da je ekipa "naporno radila da bi stigla do finala, i dodao da žele da učine poslednji korak i osvoje trofej Lige šampiona".

Tuhel je rekao da uoči finala ekipa nema problema sa povredama, a da su za meč spremni i golman Eduard Mendi i vezni igrač N'Golo Kante.

Finalni meč Lige šampiona izmedju Čelsija i Mančester sitija igra se sutra u Portu od 21.00.

Beta