UŽIVO, VIDEO! Mančester siti - Čelsi (21.00), poznati su sastavi za veliko finale! Pep bez klasičnog špica napada trofej

Blog uživo:

Sastavi:

MANČESTER SITI: Ederson - Voker, Dijaš, Stouns, Zinčenko - De Brujne, Gundoan, Silva - Marez, Foden, Sterling.

ČELSI: Mendi - Džejms, Ridiger, Silva - Azpilikveta, Čilvel - Žoržinjo, Kante - Maunt, Haverc, Verner.

19:45 - Hoće le kletva rešiti pitanje osvajača Lige šampiona.

19:30 - Urnebesna priprema za finale.

19:30 - Gvardiola u šoku nakon loših vesti.

18:30 - Velika tuča navijača iz Engleske u centru Porta.

Poslednja utakmica ovogodišnje Lige šampiona večeras (21.00) na stadionu Dragao u Portu.

Fudbaleri Čelsija i Mančester sitija večeras od 21.00 na stadionu Dragao u Portu boriće se za titulu prvaka Evrope.

Finale Lige šampiona, utakmica svih utakmica u klupskoj Evropi, doneće odgovor hoće li Sitijevci, kao veliki favorit, konačno stići do željenog trofeja ili će Čelsi, kom se ne daju velike šanse, ponoviti uspeh iz 2012. godine.

foto: Profimedia

Treneri oba kluba su optimisti pred borbu za "ušati pehar", ali i 19 miliona evra namenjenih pobedniku, pa Tomas Tuhel jasno poručuje:

- Čelsi je došao u Porto sa ogormnim samoopuzdanjem. Ova utakmica je posebna, cela ova nedelja je bila posebna jer su samo dva tima ostala u trenažnom procesu, a Čelsi je jedan od njih. Želim da se moji igrači sete kako su kao dečaci sa loptom pod rukom sanjali o profesionalnom fudbalu.

foto: EPA/Shaun Botterill

Menadžer Sitija Pep Gvardiola poručuje da bi najviše voleo da se zavali u fotelju i uživa, ali da će za to sačekati kraj ove utakmice:

- Zajedno smo se borili i zajedno stigli do finala Lige šampiona i to je mnogo lepo izgovoriti. Ulazak u finale je dalo smisao svemu što smo radili prethodnih četiri, pet godina. Momci su konstantni i to je zaista neverovatno. Osećam da ove godine novčić pada na našu stranu.

Činjenice *Čelsi slavio u poslednja dva međusobna duela *Dva puta se sastali u Evropi i oba puta slavio je Čelsi sa 1:0 *Mančester siti je deveti engleski klub koji je došao do finala *Treću godinu zaredom neki tim je prvi put stigao do finala (Totenhem, PSŽ, Siti) *Večerašnje finale sudiće iskusni Španac Antonio Lahoz

Mančester siti - Čelsi 21.00 (RTS 1, Arena sport) Porto. Stadion: Dragao. Sudija: Antonio Maheu Lahoz (Španija). MANČESTER SITI (4-3-3): Ederson - Kanselo, Dijaz, Laporte, Mendi - De Brujne, Rodri, Gundogan - Marez, Agvero, Foden. Trener: Pep Gvardiola. ČELSI (4-3-3): Kepa - Aspilikueta, Ridiger, Zuma, Alonso - Kovačić, Kante, Maunt - Vilijan, Žiru, Pulišić. Trener: Tomas Tuhel.

Nagradni fond u evrima Pobednik 19 miliona Finale 15 miliona Polufinale 12 miliona Četvrtfinale 10.5 miliona Osmina finala 9,5 miliona

Kurir sport