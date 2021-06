RONALDO JEDE SAMO OVE 3 NAMIRNICE I NA TERENU JE ZVER! Kristijanov saigrač otkrio detalje koji će vas iznenaditi

Belgijski fudbaler, inače Ronaldov saigrač u Juventusu, otkrio je tajnu Ronaldovog savršenog izgleda.

"Uvek jede isto. Brokoli, piletinu i pirinač. Pije litre i litre vode, nema Koka-Kole", otkrio je Piters, a Portugalac i dokazao jer je tokom aktuelnog šampionata na konferenciji za medije sa stola sklonio flašice gaziranog pića.

foto: Profimedia

Belgijanac je opisao kako Ronaldo pristupa treninzima i utakmicama.

"Kristijano želi da pobeđuje uvek i svuda. On tera mlade igrače da rastu.Te vežbe za stomak ne radi iz sujete, već zato što svoje telo vidi kao instrument za rad", otkrio je mladi Belgijanac i dodao:

"Ne stoji Ronaldo sve vreme ispred ogledala. On nema vremena za to. Kad je u klubu, uglavnom samo trenira. On stvarno živi za svoj posao. Jako je drag momak, ali istovremeno fudbal shvata vrlo ozbiljno. U autobusu ne govori ni o čemu drugom. Biće motivisan protiv Belgije", zaključio je Piters.

foto: Profimedia

Ronaldo je trenutno najbolji strelac Evropskog prvenstva sa pet postignutih golova.

U osmini finala Portugal će igrati protiv Belgije, a taj meč na programu je u nedelju.

(Kurir sport)