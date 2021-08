In the words of @FabrizioRomano... Dejan Joveljić to #LAGalaxy is a 𝐃𝐨𝐧𝐞 𝐃𝐞𝐚𝐥. 𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐖𝐞 𝐆𝐨. pic.twitter.com/Rap8gyu6z9