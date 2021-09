TUHEL POSLE ZENITA: Čelsiju je nedostajao tip igrača kakav je Lukaku

Trener Čelsija Tomas Tuhel rekao je da je napadač Romelu Lukaku tip fudbalera koji je nedostajao londonskom klubu, nakon što je Belgijanac bio strelac i u utakmici protiv Zenita u Ligi šampiona.

"Nastup Romelua nije bio lak. Nisamo napravili mnogo prilika za njega, ali on je tip igrača koji ne gubi samopouzdanje i veru. I zbog toga je prvoklasan napadač. On je izuzetno važan. Nemate mnogo napadača njegovog kvaliteta", rekao je Tuhel, preneo je Skaj.

Lukaku se ovog leta iz Intera vratio u Čelsi za koji je u četiri utakmice postigao četiri gola, od kojih i pobedonosni, u utorak uveče protiv Zenita iz Sankt Peterburga (1:0), na početku takmičenja u Ligi šampiona.

"Pobeđivali smo i bez Lukakua i pravili rezultate. Ali, on je tip igrača koji nam je nedostajao, ne samo zbog talenta nego i zbog njegove ličnosti. On je tako skroman, sjajno komunicira u svlačionici i pravi odredjenu energiju oko sebe u ekipi na koju smo ponosni", rekao je Tuhel.

"Duh i atmosfera iz prošle sezone su nas daleko odveli i važno je da to imamo ponovo. To imamo sa Romeluom, on zna šta je ovaj klub", dodao je trener londonskog kluba.

Lukaku je iz šest šuteva u gol postigao četiri.

"U fudbalu nema mnogo golova, a golovi menjaju tok utakmice. Ceo tim veruje da mu je jedna šansa dovoljna da postigne gol. Lukaku ne donosi samo talenat, nego veru i skida pritisak sa ostalih igrača. On ne gubi samopouzdanje, na veoma je visokom nivou i srećni smo što je sa nama", dodao je.

Tuhel je rekao da je generalno zadovoljan igrom ekipe protiv Zenita.

"To je bio težak meč protiv teškog protivnika. Morali smo da budemo koncentrisani u odbrani, pošto Zenit ima kvalitetne napadače", naveo je on.

Kurir sport/Beta