UŽIVO, VIDEO! Napredak - Partizan (0:1), Rikardo pogodio sa ponovljenog penala, domaći do kraja meča sa igračem manje!

12. minut - GOOOOOOOOL 0:1, Rikardo! Iz drugog pokušaja fudbaler Partizana je pogodi.

11. minut - PENAL SE PONAVLJA! VAR je utvrdio da je golman Napretka krenuo sa obe noge sa linije pre udarca Rikarda

10. minut - NEMA GOLA! Vasiljević je odbranio šut Rikarda!

8. minut - PENAL! Rikardo je iz neposredne blizine bio u prilici da postigne pogodak, ali ga je Đurković odgurnuo sa leđa posle čega je dobio crveni karton

6. minut - NEMA PENALA! VAR je potvrdio da je fudbaler Napretka u kaznenom prostoru držao ruku uz telo i da nije bilo osnova za jedanaesterac

4. minut - Pokušaj Đuković, posle kojeg je Stevanović bio primoran da interveniše

1. minut - Utakmica je počela

Prvo poluvreme

Kruševac

Stadion Mladosti

Sudija: Nenad Minaković

Napredak: Vasiljević – Jovanović, Marinković, Mršić, Đuković – Tomić, Rašković – Đ. Jovanović, Marjanović, Spremo – Bačanin. Trener: Milan Đuričić.

Partizan: Stevanović – Miljković, Vujačić, Miletić, Urošević – Zdjelar, Šćekić – Marković, Pantić, Jović – Rikardo. Trener: Aleksandar Stanojević.

Sastavi

Domaći tim je tokom prethodnih sezona često uspevao da iznenadi ekipu Partizana, pa treba očekivati još jedan izuzetno zanimljiv duel.

Kruševljani su tokom aktuelne sezone zabeležili šest pobeda, uz pet pretrpljenih poraza, pa sa 18 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 5. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti poraženi u duelu sa ekipom Proletera, a rezultat je bio 1:0.

Beograđani su tokom aktuelne sezone zabeležili devet pobeda, uz jedan nerešen rezultat, pa sa 28 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 1. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini ubedljivo savladali ekipu Spartaka, a rezultat je bio 5:0.

Šef stručnog štaba ’’čarapana’’ Milan Đuričić ističe da crno-beli pobeđuju i kad igraju lošije, zahvaljujući sjajnim pojedincima, ali da će pokušati da ostanu neporaženi:

’’Dolazi nam u goste tim koji u dosadašnjem delu prvenstva ima devet pobeda i remi sa Crvenom zvezdom. Najefikasniji su, sa prosekom od 3,3 gola po utakmici, a primili su samo tri. I moram da napravim jednu digresiju, jedan njihov igrač košta duplo više nego ceo naš tim, ali fudbal ne bi bio fudbal kada bi se samo to gledalo. Mi ćemo učiniti sve da pružimo maksimalan otpor, da ne odstupimo od našeg načina igre. Partizan je moćan, snažan, individualno jak. Šta to znači, i kad igraju slabo uvek se neko pojavi, da li je to Natho, Rikardo, Marković i jednim potezom reši. I ako na taj način uđete u njihovu mašinu, jako je teško iščupati se. Znam, naravno, kako možemo sa Partizanom. Bilo bi neozbiljno da kažem da idemo da pobedimo, iako nam je to želja na svakoj utakmici. Suština priče je da ćemo dati sve od sebe i niko ne treba da sumnja da ćemo igrati fudbal i da će biti zanimljivo.’’

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević ističe da su Kruševljani uvek neugodan rival na svom terenu i da je neophodna maksimalna koncentracija i ozbiljnost:

’’Svima je jasno šta nam znači svaka utakmica u prvenstvu. Ovu s Napretkom, pred pauzu, dočekujemo u dobrom raspoloženju i želimo da uradimo ono što je najbolje za nas. Napredak igra u dobroj formi ove sezoni, pogotovo kod kuće, tako da maksimalno koncentrisani i spremni idemo na tu utakmicu. Kadrovska situacija je dobra. Osim Saničanina, koji je bolestan od korone, ostali su zdravi. Imamo danas trening i videćemo koji će igrači igrati sutra. Sama činjenica da smo na prvom mestu i da treba da ostanemo tu ne daje nam mogućnost da neko ne bude motivisan. Mislim da bi to bilo neozbiljno. Uglavnom igramo dobro, bili su periodi nesigurne igre, ali generalno za sada je tako. Ne možete uvek da pobeđujete. Oprezni smo pred svaku utakmicu, tako idemo i u Kruševac.’’

Derbi susret između Naparetka i Partizana igra se, sa početkom u 16 časova.

