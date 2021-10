ŠPANCI KIPTE OD BESA Buskets: Sudija nam je objasnio zašto nije svirao ofsajd! TO NEMA SMISLA!

Francuska je osvojila trofej u Ligi nacija, pošto je u velikom finalu savladala Španiju rezultatom 2:1, a ovaj sjajn meč obeležila je jedna sporna situacija.

Kilijan Mbape u 80. minutu postigao je odlučujući gol i tako doneo Francuzima trofej, međutim, mnogi smatraju da pogodak nije bio regularan.

Na usporenom snimku je delovalo da je Mbape u ofsajdu i da će VAR poništiti gol, međutim, sudija Entoni Tejlor je pokazao na centar.

Očekivano, Španci su besni, smatraju da su žestoko oštećeni.

Razočarani Buskets je otkrio šta mu je sudija Tejlor rekao na terenu.

"Tejlor nam je rekao da je Eriki Garsija hteo da uzme loptu i da je to poništilo ofsajd, jer ju je dodirnuo. On je hteo da uzme loptu kako ne bi došla do Mbapea, koji je očigledno bio u nedozvoljenoj poziciji. Takva odluka nema nikakvog smisla" besan je Buskets.

Kurir sport