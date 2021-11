ARSENAL JE GLOBALNI BREND, NIJE NA PRODAJU! Odbijena FANTASTIČNA ponuda kupca iz Švedske: Podržale ga LEGENDE kluba!

Vlasnik kompanije Spotifaj, švedski preduzetnik Danijel Ek u maju je poslao ponudu od čak 1,8 milijardi funti za kupovinu Arsenala, a njega su podržale legende kluba Tijeri Anri, Patrik Vijera i Denis Bergkamp. Međutim, najveći deoničar i vlasnik "tobdžija" Sten Kronke, glatko je odbio ponudu!

foto: Printskrin

- Stalno dobijamo ponude, od različitih zainteresovanih strana širom sveta i to govori o snazi Arsenala. To je divna institucija, fudbalski klub Arsenal je globalni brend i moj odgovor na sve to je da klub nije na prodaju, mi tek počinjemo. Mi smo vlasnici kluba od 2018. godine. Imamo mladog trenera, mladu ekipu i crtamo naš put - rekao je Džoš Kronke za "Skaj".

Džoš Kronke, sin vlasnika Stena Kronkea, izjavio je da njihova kompanija u SAD radi prema određenom modelu koji se primenjuje i u Arsenalu u poslednje tri godine, a to su "mladi igrači sa pravim mentalitetom koje treba pustiti da rastu i šire talenat u ekipi".

- To na kraju preraste u nešto posebno. Moć kontinuiteta iza kulisa i ljudi koji rade zajedno su potcenjeni aspekt profesionalnog sporta. Uz snagu kontinuiteta i omogućavanje ovoj grupi da se zajedno razvija, ovom klubu predstoje posebna vremena - naveo je Kronke.

foto: EPA- EFE

Iako je mnogo trošio u letnjim prelaznim rokovima, Arsenal je poslednjih godina daleko od glavnih konkurenata, nakon što je u poslednje dve sezone zauzimao osmo mesto u Premijer ligi. To je mnogo lošiji rezultat otkako je klub napustio trener Arsen Venger, koji je 20 godina uzastopno predvodio Arsenal do plasmana medju četiri najbolje ekipe u Engleskoj.

- Navijači Arsenala bi trebalo da očekuju najbolje. To su očekivali kroz istoriju i to uopšte ne bi trebalo da se menja. Moramo li ponovo da razmislimo kako da dostignemo te ciljeve? Apsolutno. Ovog leta nismo obarali rekorde u transferima, ali je neto potrošnja bila zaista velika. Imali smo mnogo oblasti na terenu kojima smo morali da se pozabavimo, ali smo morali i psihički da ojačamo - zaključio je Džoš Kronke.