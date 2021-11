SRBIJO, BUDI PONOSNA! Kapiten iz Lisabona poslao SNAŽNU PORUKU: Vratio se osmeh, sve zbog Piksija, MISTER OSTANI JOŠ DUGO!

Nakon ranog vođstva Portugalaca u Lisabonu, Tadić je u 33. minutu doneo izjednačenje, a nakon pobedonosnog gola koji je postigao Aleksandar Mitrović u 90. minutu, Tadić nije krio oduševljenje.

- Puno je emocija, svi smo jako srećni. To je to! Otkako je došao mister, Piksi, vratio se osmeh, igramo lep fudbal i to smo pokazali. Došli smo u Portugal, dominirali smo i pobedili. Svako ko nosi ovaj grb i ko je državljanin ove zemlje trebalo bi da bude srećan i ponosan - prvi je utisak Tadića.

On je rekao i da rani gol Sančesa nije uticao na raspoloženje reprezentativaca Srbije, a kapiten veruje da je izuzetno važno da Dragan Stojković Piksi dobije puno poverenje Fudbalskog saveza Srbije i da bi legenda srpskog fudbala trebalo da ostane selektor duži vremenski period.

- Loše smo krenuli, ali nije nas to sputalo. Pričali smo pre utakmice da bi trebalo da budemo mirni ako se to desi. Znali smo da posedom možemo da ih nadigramo i pobedimo - tako je i bilo. Jako sam srećan i zadovoljan. Moramo u kontinuitetu da idemo na prvenstva, nadam se da će Stojković da ostane dugo i da ćemo često biti učesnik velikih takmičenja - zaključio je Dušan Tadić.

Kurir sport