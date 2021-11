Navijači su na kraju tog susreta, gađajući sudije dok su ulazile u tunel koji vodi prema svlačionicama, pogodile Federika Panonćinija, člana stručnog štaba Dejana Stankovića.

UEFA je odlučila da zatvori tribine za navijače, a da omogući dolazak samo deci mlađoj od 14 godina.

Oni su oduševljeno prihvatili poziv i još jednom u velikom broju krenuli prema stadionu. Klub je odlučio da olakša mališanima, pa je za one kojima je to bilo potrebno, organizovan prevoz do Marakane.

01:21 ZVEZDA IMA VELIKU PODRŠKU: Deca sa svih strana hrle ka Marakani!

