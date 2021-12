UŽIVO, VIDEO: TSC - CRVENA ZVEZDA 1:0! Šok na startu za crveno-bele! Domaćin vodi posle KATASTROFALNE GREŠKE golmana Popovića

TOK MEČA

1. POLUVREME

7. minut - GOL! Mihajlo Banjac je strelac! Golman Zoran Popović je katastrofalno pogrešio i dodao loptu Banjcu kome nije bilo teško da postigne gol.

4. minut - Slobodan udarac za Zvezdu sa oko 30 metara, posle centaršuta je glavom probao Eraković, ali je siguran golman Filipović.

2. minut - Prvi opasan napad domaćih. Stanojev je ubacio loptu sa desne strane, ali nije bilo nikog u sredini ko bi mogao opasnije da pripreti Popovića.

Počela je utakmica na TSC areni. Domaći tim je u kompletnoj plavoj opremi, Zvezda u crveno-beloj.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković iznenadio je sastavom za poslednji meč u kalendarskoj 2021. godini.

Golman Crvene zvezde Milan Borjan nije u protokolu za meč 21. kola protiv TSC, umesto njega na golu je Popović. Iznenađenje i u napadu, gde je priliku dobio Aleksa Vukanović.

TSC - CRVENA ZVEZDA

Stadion: TSC arena, Bačka Topola

Glavni sudija: Milan Stefanović

Pomoćnici: Stefan Vojnić i Petar Radić, četvrti sudija: Stefan Jeknić

VAR: Aleksandar Živković

TSC: Filipović - Stojković, Varga, Pinto, Petrović - Tomanović - Stanojev, Banjac, Đakovac, Stanojlović - Vukić. KLUPA: Jorgić, Ćalušić, Milićević, Krsmanović, Antonić, Santrač, Stojiljković, Rajković, Petković, Ratkov, Bočkaj. TRENER: Žarko Lazetić

CRVENA ZVEZDA: Popović - Eraković, Dragović, Pankov, Rodić - Kanga, Petrović, Ivanić, Katai, Vukanović - Pavkov. KLUPA: Gordić, Degenek, Krstičić, Falko, Stanić, Nikolić, Živković, Ben, Srnić. TRENER: Dejan Stanković.

Standings provided by SofaScore LiveScore

TSC - CRVENA ZVEZDA

Stadion: TSC arena, Bačka Topola

Glavni sudija: Milan Stefanović

Pomoćnici: Stefan Vojnić i Petar Radić, četvrti sudija: Stefan Jeknić

VAR: Aleksandar Živković

TSC: Filipović - Varga, Stojković, Tomanović, Stanojlović - Vukić, Pinto, Banjac, Stanojev, Petrović - Dakovac. Trener: Žarko Lazetić

CRVENA ZVEZDA: Popović - Eraković, Dragović, Pankov, Rodić - Kanga, Petrović, Ivanić, Katai, Vukanović - Pavkov. Trener: Dejan Stanković.

Derbi meč 21. kola Super lige Srbije igra se u Bačkoj Topoli gde domaći TSC dočekuje goste iz Beograda, ekipu Crvene zvezde.

Biće to prvi duel ova dva tima na novom stadionu, pa treba očekivati odličnu atmosferu i zanimljivu utakmicu.

Šef stručnog štaba domaćeg tima Žarko Lazetić ističe da crveno-beli imaju ulogu apsolutnog favorita, ali da veruje da je moguće stići do pozitivnog rezultata:

"Svi znamo šta Crvena zvezda predstavlja u domaćem fudbalu. Aktuelni su šampion, postigli su ozbiljne rezultate u Evropi i svesni smo da nas čeka najteža moguća utakmica. Sa maksimalnim respektom ulazimo u predstojeći duel. Svestan sam da će nam biti izuzetno teško da ugrozimo Zvezdu, ozbiljan su protivnik sa individualcima koji u svakom trenutku mogu da reše meč, ali nećemo se predati unapred. Uz dobar pristup kakav imamo na treninzima i kakav smo imali na utakmicama koje sam sa klubom do sada odigrao pokušaćemo da dođemo do našeg cilja, a to su dobra igra i dobar rezultat."

Šef stručnog štaba gostujućeg tima Dejan Stanković ističe da je cilj da se pobedom završi jesenja polusezona, ali da je prethodno kolo pokazalo da to neće biti lako:

"Cilj nam je da donesemo tri boda. Rekao sam to i pre Radnika, ali desilo se šta se desilo, peh, ponovo protiv njih. Za nas je ovo mini-finale, probaćemo da pobedom završimo godinu. To je Zvezda, pre tri dana smo bili najbolji, a onda dođe momenat gde ponovo moramo da dignemo gard. Prvenstvo je dugačko, ali imamo za šta da se borimo i nećemo odstupati od toga. Imamo i igrače koji mogu da odgovore na to. Realno je da bude uspona i padova, ali bitno je da reakcija bude zvezdaška. Gajić ima problem sa zadnjom ložom, takođe i Živković je obnovio povredu koja ga je pred Bragu mučila. Videli ste i u Portugalu da njegov učinak sa loptom nije bio kakav smo očekivali, ali kretnja bez lopte je bila zadovoljavajuća. Tako da, verovatno neće igrati sutra, da imamo još neku utakmicu posle TSC-a, bio bi u konkurenciji, ovako nisam siguran. Takođe, pokušaćemo da oporavimo Petrovića za sutrašnji meč. Nikolić i Falko su spremni kao što ste videli. Što se tiče TSC-a, imali su fenomenalan start. Posle je došlo do kadrovskih problema i teži period, pre svega rezultatski, ne sa aspekta igre. Sa Lazetićem su dobili na kvalitetu, jer je on trener sa jasnom filozofijom i uvek je hteo da se nadigrava i sa jačima. Biće zanimljiv i zahtevan meč. Što se terena i uslova za igru tiče, imali smo sreće što smo igrali na našem stadionu prekjuče, sad i protiv TSC-a, verujem da će sve biti u redu. To je prednost za oba tima, jer hoćemo da igramo fudbal. Pokušaćemo da ispoštujemo sve što smo juče pričali i da se nadogradimo, jer bitne utakmice su za pobeđivanje."

Kurir sport