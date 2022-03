EVO TI MOJ KAIŠ DA SE OBESIŠ Ljubiša Tumbaković progovorio o istorijskom gostovanju s Arkanom kod Minimaksa CECA OSTALA BEZ TEKSTA

Tumbaković je naveo da su tokom emisije Ceca i on dobijali poklone sponzora. Ona je dobila torbu, dok je on dobio kaiš.

- Ceca i ja smo bili u gostovanju kod Minimaksa. Ceca se pojavljuje sve vreme kao predsednik kluba, dok je Željko (Ražnatović "Arkan") sedeo u prvom redu. On je bio jedan sjajan tip i zaljubljenik u fudbal. Super je konekciju imao sa nama iz Partizana. Mića (Minimaks) je imao tu situaciju da svaka ta emisija ima sponzore. Spoznori su dali poklone gostima i (Svetlana Ražnatović) Ceca je tu dobila neku torbu. Ja sam dobio kaiš. Ceca se pojavila kao predstavnik Obilića i Mića joj postavlja pitanja o fudbalu. U jednom momentu meni postavlja pitanje, ali sam ja u nekom drugom planu. Ja sam mu tu rekao: "Ajde idem sad ja da zapevam pošto ti nju pitaš o fudbalu". Postavio mi je pitanje, šta misliš ko će biti prvak i ja sam tu rekao Partizan naravno - rekao je Tumbaković u Sceniranju na Kurir televiziji.

foto: Nenad Kostić

Bivši trener Partizana je naveo da nakon što je Arkan rekao da bi se obesio ako Obilić te godine ne bude prvak, on mu je tu prišao, kako kaže, i ponudio kaiš kako bi imao čime to i da uradi.

- Nakon toga pitao je i Željka i on je rekao je: " Ja bih se obesio ako Obilić ne bude prvak". Ja tu malo sačekam, uzmem kaiš i dolazim do njega. Rekao sam mu evo ti ovaj moj kaiš da ti bude lakše kad se obesiš. On je to super korektno prihvatio, ipak to je zabavna emisija. Bilo je jako lepo. Upravo ti kontakti sa Cecom i Arkanom su bili normalni. Jedno je medijsko predstavljanje i formiranje nekog utiska o pojedinim ljudima, a drugo je kada se sa nekim upoznaš. Nismo se mi nešto posebno družili, imali smo te kontakte za fudbal. On je uvek bio fer i korektan - rekao je Tumbaković.

Tumbaković je istakao da je Partizan u to vreme bio iznad svih klubova u Jugoslaviji.

- Mi u Partizanu nikada nismo imali problem kada je Obilić u pitanju, igrali smo te normalne utakmice. Partizan je tada bio iznad svih klubova u Jugoslaviji i po nekom sportoskog političkog opredeljenja, organizacije i materije. To je velika sreća za trenera koji počinje svoju karijeru, a ima tu jednu stabilnost klubsku. Mi smo uvek važili za klub koji je u tesnoj vezi sa policijom i vojskom - rekao je Tumbaković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:12 Ceca otišla na podmlađivanje