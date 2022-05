MILORAD VUČELIĆ ZA KURIR: Borba za titulu nije završena! Ne pomišljamo na predaju, ako može Inter da izgubi u Italiji...

Dva boda minusa u odnosu na večitog rivala nisu nedostižna, glasi poruka koja stiže iz Humske ulice. Milorad Vučelić u razgovoru za Kurir osvrnuo se na dosadašnji učinak tima u sezoni, ali i na predstojeću borbu za dva trofeja, prvenstvo i Kup Srbije.

- Dobar deo prvenstva smo proveli kao lideri, a i dalje smo u borbi za titulu, u Kupu smo došli do polufinala, a rezultat u Evropi bio je sjajan - počeo je priču Vučelić i osvrnuo se na tim:

- Imali smo određen fond igrača na raspolaganju i nismo dovodili neka velika pojačanja. Trener Stanojević je napravio veliki posao! Od igrača je stvorio kompaktan tim, grupu od 20 momaka, na koje je uvek mogao da računa. Nažalost, neke povrede su to dosta toga poremetile, ali i to je deo fudbala.

Četiri kola su do kraja sezone, 12 bodova u opticaju, može li Partizan do šampionske titule?

foto: Starsport

- Verujemo da može, borba za titulu nije završena! Nadamo se da će prvenstvo biti pošteno. Nema, naravno, predaje do poslednjeg kola. Na nama je da svoje utakmice odigramo maksimalno i dođemo do bodova, a što se ostalog tiče, kažem, nadam se da će sve da bude pošteno.

U bilo kom drugom prvenstvu, da je razlika samo dva boda, pričalo bi se o velikoj bici. Ovde se pak vodi polemika o tome da li je Zvezda već šampion. Zašto?

- Očigledno ovde ljudi polaze od toga da se stvari završavaju van terena. Nemam drugo objašnjenje. Istina je da u drugim ligama vidimo rezultate koji predstavljaju iznenađenja. Eto, Inter pre neki dan izgubi od Bolonje. Ako može tamo to da se desi, što ne bi moglo i kod nas? Ljudima je, od silnih raznoraznih priča, ovde u svesti da se stvari završavaju drugačije nego što je to slučaj u drugim ligama.

Sve to verovatno utiče i na navijače. Zaista je tužno videti da klub koji se bori za titulom ima podršku hiljadu, dve hiljade gledalaca...

- Slažem se. Stalno je neka kritika, uvek nezadovoljstvo, a utisak mi je da je tako bilo i kada smo bili na plus pet u prvenstvu. Podsetiću, igrali smo sjajno protiv Sočija, Sparte, Santa Klare... Dođemo onda do toga da se vređaju pojedini igrači, stvara negativna atmosfera koja se prenosi i na tim. Ne vidim čemu sve to. Zaista želim da se to popravi i da tim ima pravu, iskrenu i maksimalnu podršku sa tribina. Naravno, u znatno većem broju.

Utisak je da navijači misle da je Zvezda prvak i da zato neće na stadion.

- Ma, to je alibi. Šta, kao, neću na stadion, Zvezda je prvak i ostale priče?! Pa, nije prvak, prvenstvo nije završeno! Uostalom, imali smo i mi pet bodova više, pa ne verujem da je tada moglo da se priča da su oni prvaci. Sve su to alibi priče.

Prvomajski uranci urezani u sećanju Po čemu pamtite prvomajske praznike? - U različitim epohama, različito se obeležavao taj dan. Nekada su to bile prvomajske parade, koje su kasnije nestale, ali ono što mi je najlepše, to su ti prvomajski uranci. To mi je ostalo urezano u sećanju i nešto posebno što me vezuje za ovaj dan, uz, naravno, celu priču vezanu za stradanja radničkog pokreta.

Kurir sport