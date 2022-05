LALATOVIĆ BESAN PRED BARAŽ ZA OPSTANAK: Jedna stvar mi nije jasna u srpskom fudbalu, zašto postoji VAR?

Posle poraza od Metalca u poslednjem kolu plej-auta Superlige Srbije, trener Kragujevčana Nenad Lalatović, govorio je prvo o VAR-u, ali i o predstojećem baražu, kao i o svom ostanku na klupi Šumadinaca.

- Mislim da smo bili bolji protivnik. Ovaj klub koji sam izveo ima dosta mladih igrača koji su prvi put igrali zajedno. Jedna stvar mi nije jasna u srpskom fudbalu, zašto postoji VAR? Čemu služi VAR? Čekajte, neću da komentarišem ništa. Kod crvenog kartona, pogledajte VAR, pogledajte nameru mog igrača. Ja sam mislio da je to bio udarac u glavu. Ne nije, bilo je laktom ka stomaku. To nije za crveni karton. Kada niste sigruni, pogledate VAR, pa kroz VAR donesete odluku da li je bio crveni karton ili nije. Nemojte da mislite da ste pametniji od VAR-a, šta će nama VAR. Evo sada u baražu, hajde u baražu da gledamo VAR. Hajde da bude pošteno kako je bilo do sada - bio je besan Lalatović.

foto: Starsport

On je dodao da je zadovoljan ovom polusezonom u srpskom fudbalu.

- Sudije su bile izvanredne. Ova utakmica nama nije ništa značila, ali mi je krivo. Ja verujem da je glavni sudija u pravu, ali nekako više verujem VAR-u. Hajde da pogledamo VAR, pa na osnovu toga da damo crveni karton. Može da se pogreši, ali hajde da pogledamo snimak. Krivo mi je, taj momak je dete Kragujevca, jako je dobar, talentovan igrač i žao mi je da ga nema u protokolu - naglasio je Nenad Lalatović.

Kontroverzni trener je dodao i da još uvek nije doneo odluku o nastavku karijere i da je još uvek trener Kragujevčana, iako se u poslednje vreme uveliko priča da intenzivno pregovara o odlasku u banjalučki Borac.

- Nenad Lalatović nigde nije potpisao, da svakom navijaču Radničkom kažem. Jesu me kontaktirali ljudi, jesu popričali sa mnom. Ali, rekao sam da prvo moram da popričam sa ljudima iz Radničkog. Odlučiću tek 5. juna da li ću napustiti srpski fudbal - poručio je Lalatović.

Kurir sport