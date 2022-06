STOLICA ZADOVOLJAN PRISTUPOM IGRAČA: Pripremamo se za Fenerbahče i početak prvenstva!

"Rezultatski možemo da okarakterišemo stvari da je ova proba bila uspešna. Videli ste koliko izmena i momaka na nekim neprirodnim pozicijama. Šehović je igrao na tri pozicije, Filipović na dve. Situacija je takva. Ono što raduje je volje i želja momaka da sve ovo ispune. Najvažnije je da su pokazali protiv ovakvog protivnika mnogo dobrih stvari. U dobrom pravcu to ide i možemo da budemo zadovoljni.", počeo je Stolica

Na redu je veliki izazov duel sa turskim velikanom Fenerbahčeom

"Uvek je želja bila svih nas da imamo što je moguće kvalitetnije protivnike. Jeste da je neuobičajeno da Fener bude protivnik , a moguć je u kvalifikacijama. Želeli smo dobrog protivnika i dobar ambijent, ali to je rival koji pripada Partizanu. Najvažnije je da se oporave momci, Rikardo, Sale Zdjelar, Vujačić koji je imao određenih problema. Na žalost, situacija koja nam je onemogućila da imamo sve igrače na okupu je da imamo druge koji su imali mnogo minuta. Pripremamo se za Fenerbahče, i što je još važnije za početak prvenstva"

Zanimljivo je da su se šefu struke crno-belih neke stvari više dopale u prvom meču u kojem je Partizan poražen od Kluža( 0:1)

- Meni su se neke stvari više dopale u prvom meču, neke situacije vezano za mirnoću u posedu. Imali smo drugačijeg protivnika, bilo je potrebno da ga što pre pročitamo, gde su prostori gde mogu da se otvore. Oni su kompaktni, sa zgusnutim linijama. Pokušavali smo da provlačimo loptu kroz centralni deo, što je bilo problematično na početku utakmice. Brzo smo prepoznali koji su to prostori. Radujem se što su momci brzo uspeli da se adaptiraju. Raduje me rezultat, to je nešto što je dobra stvar. Dobro je da se nagradi trud momaka, svesni ste da nisu igrali ni blizu svojih uobičajenih pozicija, Šehović je išao sa levog na desnog beka, pa je završio u centru. Dobro je što nema povreda, kada igramo 90 minuta, nadam se da će proći bez toga. Jevtović se požalio, pa smo ga zbog toga izveli. Fejsa je izdržao veliku minutažu, raduje povratak drugih momaka, kao i igra pojačanja.

Raduje ga što se ekipa kroz ovaj meč pripremila i za neke druge.

- Slažem se, to je takva stvar, ovo je jedna jako dobra i agresivna ekipa. Raduje me da je ekipa ovakvog kvaliteta igrala meč koji nas je pripremio za veliki broj mečeva u Superligi. Mnogo dobrih, kvalitetnih stvari smo videli, pre svega volja i želja da ispune zadatke, bez obzira na poziciju, da li se osećaju lagodno i komforno. To je jako važno, da postoji taj voljni momenat. Onda je sve lakše uklopiti., zaključio je Stolica.

Narednu utakmicu Partizan igra protiv Fenerbahčea u subotu od 18.30h kao generalnu probu pred početak prvenstva 9. jula i gostovanje Javoru u Ivanjici.

