STANKOVIĆ PREZADOVOLJAN: Videli ste jaku i ponosnu Zvezdu, spremni smo za 10. jul

Bila je ovo uspešna provera, videli ste i sami jaku i ponosnu Crvenu zvezdu od prvog momenta. Nema veze što smo igrali protiv skuplje ekipe na tržištu i to maltene kod njih kući, izašli smo visoko, hrabro i u prvom poluvremenu imali domnaciju u igri, posed, šanse i dobar pritisak na njihovu zadnju liniju. Iz toga smo dobili dve, tri kontre, ali to nije strašno. U drugom poluvremenu smo jeftino primili golove i sigurno da je moglo bolje, ali i gore, u svakom smislu te reči. Uspeo sam da odmorim neke igrače, pojedincima da dam šansu i ubedili su me mnogo dobro. Zvezda ima dobar i jak tim, očekuje nas mnogo utakmica na tri fronta i bitno je imati kvalitetne momke i igrače - počeo je Stanković.

Crvena zvezda će 10. jula od 20 časova startovati novu takmičarsku godinu utakmicom protiv niškog Radničkog na našem stadionu.

- Spremni smo za početak, jer znamo kako smo i zašto smo radili ovako jako. Neću da se ponavljam, ali 35 utakmica do 13. novembra je mnogo i trebaće nam i snage i moći i strpljenja, kako fizičkog, tako i mentalnog da to sve spakujemo u komplet pobeda, dostignuća i ciljeva koji su ogromni za Crvenu zvezdu. Nećemo o tome da li su realni ciljevi, ali gledaćemo da izvučemo maksimum iz nas, damo sve od sebe i da svaki navijač bude ponosan na Zvezdu.

Istakao je Stanković da je ovo bila prava takmičarska utakmica.

- Fenomenalni su utisci, sam dolazak, stadion, ambijent, protivnik koji je mnogo kvalitetan. Drago mi je zbog momaka što smo ušli u takmičenje već, jer je ovo bila baš takva utakmica - takmičarska, protiv mnogo kvalitegno protivnika. Bili smo mnogo dobri, jaki, u svakog segmentu i možda je na kraju falilo kocentracije i snage. Mi 10. jula krećemo u novi put koji ćemo gledati da bude onaj pravi - Zvezdin. Nadam se i što većem broju navijača na utakmici protiv Radničkog, bio bih presrećan da ispune tribine, ovi momci to zaslužuju - podvukao je Stanković.

Kurir sport