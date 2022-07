ŠOK! KRISTIJANO RONALDO UBRIZGAVA BOTOKS U POLNI ORGAN: Španska štampa bruji o ovome, a evo šta kaže NJEGOVA SUPRUGA

Kao grom iz vedra neba odjeknule su informacije španskih medija da slavni fudbaler Kristijano Ronaldo ubrizgava botoks u polni organ kako bi ga uvećao.

Svrha takvog zahvata je podebljati muškost za jedan do tri centimetra i to može potrajati do dve godine, a glumci u filmovima za odrasle redovno se podvrgavaju pomenutom tretmanu.

Obično se u intimno područje ubrizgava od 8 do 14 mililitara tečnosti, što čini penis obimnijim. Cena ovakvog tretmana kreće se od 15.000 evra pa naviše.

Proširenje penisa na ovaj način povećava zadovoljstvo osobe koja se podvrgne tom tretmanu, ali i partnera, a Ronaldova partnerka Georgina Rodrigez (29), kako pišu španski mediji pozivajući se na izvore, nije imala ništa protiv.

