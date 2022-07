ŠOK! Španska Marka piše: Ronaldo ubrizgava BOTOKS U GENITALIJE! To koriste glumci u po**o filmovima da bi sve izgledalo veće

Prema pisanju španske "Marke" legendarni fudbaler sve ovo radi zbog svoje verenice Georgine Rodrigez.

"Kristijano je pronašao novu rutinu kako bi zadržao 'večnu mladost'. Dok mnogi za njegovo sjajno telo zasluge daju vežbanju, posebnom režimu ishrane, genetici, u tome mu pomažu i neke inovacije u svetu medicine. Zahvaljujući tome su njegovi mišići mladi i zdravi. Nije tajna da koristi plastičnu hirurgiju, imao je nekoliko tretmana do sad", piše u tekstu u kojem stoje i pomalo šokantne informacije.

foto: Profimedia

"Ronaldo koristi botoks i za svoje genitalije. Zahvaljujći tome dolazi do rasta polnog organa za jedan do tri centimetra i to je nešto što koriste i glumci u filmovima za odrasle da bi na sceni sve izgledalo veće", piše "Marka" pozivajući se na kolege iz lista "La Razon".

"Zahvaljujući tome povećava se užitak i kod partnera osobe koja koristi botoks. U ovom slučaju to je Georgina Rodrigez", piše "Marka".

foto: Pritnscreen

(Kurir sport)