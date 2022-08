DOSTA BRUKANJA! Partizan večeras (21.00) juriša na pobedu nad AEK: Ovaj sastav izvodi Ilija Stolica za SPAS SEZONE

Partizan je priteran uza zid - više nema prostora za loše igre, kikseve, brukanja... Bar tako misle navijači.

Ukoliko žele da spasu sezonu, crno-beli večeras moraju da svim silama napadnu AEK iz Larnake i proguraju se u plej-of za plasman u Ligu Evrope. Kiprani su stigli u Beograd s prednošću od jednog gola (2:1), utisak je da Partizan ima kvalitet da pobedi i eliminiše AEK iz kvalifikacija.

- Biće ovo drugo poluvreme ili revanš sa jako kvalitetnom i dobrom ekipom koja nas je pobedila u prvoj utakmici. Međutim, isto tako verujem da smo i mi pokazali da možemo da pobedimo i da eliminišemo AEK, tako da je to pre svega cilj i ideja svih nas - kaže trener Partizana Ilija Stolica.

Iako njegova ekipa ne igra ni na približno očekivanom nivou, iako navijači gube strpljenje, Stolica uverava da nije sve izgubljeno, čak i u slučaju neuspeha večeras.

- Veoma daleko je od istine da je sezona izgubljena ako ne prođemo. Tek je početak sezone. Priče o tituli i domaćem prvenstvu moramo da stavimo po strani dok se igra Evropa. Titula se iščekuje pet godina, za to moramo da se pripremimo na pravi način, moramo da prođemo neke stvari zajedno, bez obzira na to ko ovde sedi i rukovodi. Preko noći ne može ništa. To ne može da da rezultat na ovom nivou. Ligu konferencije smo igrali i prošle sezone, ne vidim da je to nazadovanje. Ovo je velika šansa da se utisak okrene u pravom pravcu. Duboko verujem da će biti tako - naglasio je on.

Razumem navijače

Dodao je i da je igračima neophodna podrška navijača, a da će njih privući kvalitetnim i dobrim odnosom.

- Jednostavno, rezultat je taj koji nas nije ispratio i ja ne bih bio zadovoljan kad bih gledao iz ugla navijača Partizana, ali ja sam ovde da se maksimalno posvetim i da već od ove utakmice sve navijače kojima je Partizan u srcu dovedemo, povučemo na stadion i da budu maksimalno uz svoju ekipu, jer bez njih mi ne možemo ništa, definitivno - zaključuje Ilija Stolica.

Samo jako Fejsa: Kvalitetniji smo! Vezni igrač, iskusni Ljubomir Fejsa kaže da je ekipa svesna da ima veći kvalitet od gostiju. - Igramo protiv dobrog tima, ali igramo kod kuće i znamo koliko vredimo, čak smo svesni da smo bolja ekipa od njih. Jedva čekam da počne utakmica, da damo maksimum i završimo kako želimo - rekao je Ljubomir Fejsa.

Liga Evrope Revanš mečevi Škupi - Šamrok (1:3) 1:2 (0:0) HJK - Maribor (2:0) 18.00 Slovačko - Fener. (3:0) 19.00 Cirih - Linfild (2:0) 19.00 Didelanž - Malme (0:3) 20.00 Slovan - Olimpijakos (1:1) 20.30 Partizan - AEK (1:2) 21.00

Partizan – AEK 21.00 (RTS 1) Beograd. Stadion : Partizana. Kapacitet : 29.775 gledalaca. Sudija : Hoze Marija Sančez (Španija) Partizan Stevanović - Živković, Saničanin, Vujačić, Urošević - Andrade, Fejsa - Menig, Natho, Dibate - Rikardo. Trener : Ilija Stolica. AEK Pirić - Rozales, Tomović, Miličević, Garsija - Ojer, Gustavo - Faraj, Tričkovski, Gama - Olatunji. Trener : Hoze Luis Oltra.

(Kurir sport/Predrag Gajić)