PARTIZAN JURI GOL ZAOSTATKA Ilija Stolica pred revanš sa AEK: Cilj je da ih eliminišemo, mislim da smo pokazali da to možemo

Fudbaleri Partizana u četvrtak uveče jure gol zaostatka u revanš meču protiv AEK-a iz Larnake, a na konferenciji za medije pred ovaj veoma važan duel za crno-bele okupio se veliki broj predstavnika "sedme sile".

Trener fudbalera Partizana Ilija Stolica rekao je da je ekipa pokazala da može da igra protiv AEK-a iz Larnake, kao i da je u revanšu jedini cilj prolazak u narednu fazu Lige Evropa.

"Očekuje nas drugo poluvreme ili revanš sa jako kvalitetnom i dobrom ekipom, koja nas je pobedila u prvoj utakmici. Medjutim isto tako verujem da smo i mi pokazali da možemo da pobedimo i da eliminišemo AEK, tako da je to pre svega cilj i ideja svih nas za sutrašnju utakmicu", rekao je Stolica na konferenciji za medije.

Partizan će u četvrtak dočekati ekipu AEK-a iz Larnake, u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

Fudbaleri Partizana poraženi su u prvom meču na Kipru rezultatom 1:2.

U slučaju prolaska u plej-of za plasman u Ligu Evropa Partizan bi igrao protiv ukrajinskog Djnepra, dok bi u slučaju poraza takmičenje nastavili u plej-ofu za plasman u Ligu konferencija, gde bi protivnik bio bolji iz meča Levski - Hamrun.

Bugarski tim je u prvom meču na Malti slavio rezultatom 1:0.

Partizan nije dobro počeo sezonu pošto je u prve četiri utakmice Super lige Srbije osvojio pet bodova.

Stolica je dodao da mnogo stvari utiče na ono što igrači pokazuju na terenu, kao i da je za sve potrebno vreme.

"Ja insistiram na tome da smo mi kao grupa koja je zajedno nepuna dva meseca, da smo se tokom utakmica i priprema menjali i popunjavali. Za svaku ozbiljnu grupu, tim, ekipu je potrebno neko vreme da se stvari dovedu u redu". rekao je on.Trener crno-belih ističe da će bolji rezultati promeniti momentum.

"Ja duboko verujem u rad, posvećenost i želju i ideju svih nas da idemo ka boljem, ka pozitivnom. Samo vreme može da radi za nas i u našu korist, bez obzira na situaciju i na rezultate koji su razočaravajući bili po nas", dodao je on.

Stolica je rekao da je psihološki faktor najvažniji u ovom trenutku, a dodaje da je na sebe preuzeo odgovornost da psihološki spremi ekipu za sutrašnju utakmicu.

Šef sturčnog štaba Partizana dodaje da je tek početak sezone, i da treba razdvojiti priče o tituli i evropskim takmičenjima.

"Titula je nešto što se iščekuje već pet godina i nešto na šta moramo da se pripremimo na pravi način... Evropa kao Evropa, mislim da smo prošle sezone igrali Ligu konferencija tako da ne vidim da je to nazadovanje. Ovo je velika šansa, da se kompletan utisak okrene u pravom pravcu i ja duboko verujem da će to od sutrašnje utakmice biti tako", istakao je on.

Trener Partizana se zahvalio Napretku i Zajednici Super lige Srbije na odlaganju utakmice petog kola, kao i da su tokom treninga radili i prekide, posle kojih su na Kipru primili oba gola.

Stolica je rekao i da je igračima neophodna podrška navijača, a da će njih privući kvalitetnim i dobrim odnosom.

"Jednostavno rezultat je taj koji nas nije ispratio i ja ne bih bio zadovoljan kada bih gledao iz ugla navijača Partizana, ali ja sam ovde da se maksimalno posvetim i da već od ove utakmice sve navijače kojima je Partizan u srcu dovedemo, povučemo na stadion i da budu maksimalno uz svoju ekipu, jer bez njih mi ne možemo ništa definitivno", rekao je on.

Za Partizan sutra neće moći da igra napadač Andrija Pavlović, koji je u letnjem prelaznom roku pojačao ekipu.

"Ne možemo da računamo na njega, neće biti 'fit', povreda nije toliko teška, ali je dovoljno teška da ne može sutra da bude od pomoći", dodao je Stolica.

Trener crno-belih rekao je da se ekipa psihološki sprema za meč sa AEK-om, a da to uključuje i vežbanje penala.

Stolica je dodao da je svestan odgovornosti i pozicije u kojoj se nalazi.

"Ekipa je ta koja mene nekako usmerava i pokazuje na svakom treningu, sastanku, način na kakav se odnose, kako prihvataju zadatke, da smo mi na pravom putu", rekao je Stolica.

Vezni igrač Partizana Ljubomir Fejsa rekao je da će "revanš meč biti težak, ako to budu dozvolili domaći igrači".

"Igramo protiv dobre ekipe, ali igramo kući i znamo koliko vredimo, čak smo svesni da smo bolja ekipa od njih. Jedva čekam da počne utakmica, da damo maksimum i završimo kako želimo", rekao je Fejsa.

Revanš meč izmedju Partizana i AEK-a na programu je u četvrtak od 21.00.

