MILOJEVIĆ ZADOVOLJAN: Znam da možemo bolje, sa Ivanićem druga dimenzija!

Fudbaleri Crvene zvezde su savladali Napredak rezultatom 1:0 u okviru 12. kola Superlige, a utiske posle meča nakon kog sledi reprezentativna pauza, izneo je šef stručnog štaba našeg tima Miloš Milojević

- Već treća ili četvrta utakmica u kojoj imamo ogroman broj šuteva, veliki broj njih završi u okviru gola, ali nam fali realizacija i to je nešto s čim treba da se pozabavimo. Dobra i odnos u smislu dolazaka u zadnju trećinu, međutim, imali smo protivnika koji je došao da se brani. To je legitimno, ali ne podiže nivo srpskog fudbala. Nije nam lako, svakog moramo da pobedimo, a svi protiv nas igraju i sa više od maksimuma, ali za to treba da se spremimo. Zadovoljan sam što smo pobedili, ali znam da možemo bolje - počeo je Milojević.

Oporavio se Ivanić od povrede i pružio sjajnu partiju u drugom poluvremenu.

- Čekali smo da vidimo kad i koliko, da ne ugrozimo nastavak, ali je dobro odigrao i s njim u veznom redu je to druga dimenzija. Naravno i igrači koji su igrali pre Ivanića su dali doprinos, ali rutina koju ima sa Kataijem i Rodićem nam donosi prevagu na tom delu terena.

Sledi reprezentativna pauza, a naredna utakmica Crvene zvezde zakazana je za 1. oktobar kada ćemo gostovati novosadskoj Mladosti.

- Sa psihološkog aspekta i sa strane trenažnog procesa će nam značiti, jer ćemo imati vremena da se dodatno "napunimo", s obzirom na to da nas čeka paklenih mesec i po dana i 13 utakmica. Moramo to da dočekamo maksimalno fokusirani i spremni, te da svaku od tih utakmica pobedimo - podvukao je Milojević.

