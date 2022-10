BOGDANOVIĆ ZNA ŠTA ZVEZDI FALI: Sramota je dovesti onakvog CENTARFORA, ali ima i jedna SVETLA TAČKA

Bivši fudbaler Atletiko Madrida, Rade Bogdanović, izneo je svoje mišljenje o razlozima nešto slabijih rezultata Crvene zvezde ove sezone.

On je gostujući u emisiji RTS-a nakon evropskih utakmica Crvene zvezde i Partizana istakao da crveno-belima već duže vreme nedostaje pravi centarfor.

"Nisu dobro odradili letnji prelazni rok. U boj ka Ligi šampiona se ne ide bez centarfora. Kupili su centarfora, života mi, mene bi bilo sramota beogradskom kaldrmom prošetati, a da kupim onog Kulibalija u 31-32 godini", rekao je stručni konsultant RTS-a.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Međutim, Bogdanović vidi i jednu svetlu tačku u porazu Zvezde od Ferencvaroša. To je dvadesetogodišnji Stefan Mitrović.

foto: www.crvenazvezdafk.com

"To je prava budućnost, ovaj momak ako bude imao sreće i zdravlje ga bude poslužilo na ovu brzinu i tehniku to je budući idol, ako ga budu znali dobro da razvijaju. Nisam bio nešto ni siguran da su oni na njega preterano računali sa ozbirom na to da su Bukarija preplatili. To je dobro u ovom porazu… Inače, Zvezdi kao jednom od najvećih klubova, kao i Partizanu, fali jedna fudbalska veličina od domaćih igrača", dodao je bivši fudbaler Atletiko Madrida i Verdera.

Dotakao se i loše igre u odbrani.

"Prvi gol je primljen iz neznanja, ostali su Dragović i Rodić, koji je kasnio i kod prvog i kod drugog gola. To nije jeftino, to je neznanje. Da ostaviš samo centarfora, da ne priđeš igraču i da ga markiraš na sedam metara od golmana. Ekipe koje primaju golove iz prekida nisu dobro organizovane, plus disciplina, ne može igrač da skoči sam, da prođe Gobeljiću iza leđa, a da se ti ne pomeriš. Ne sme igrač da ima taj prostor, to nije jeftino, to je prosto fudbalski postulat."

foto: Printskrin

Rade Bogdanović je u karijeri igrao na poziciji centarfora, a pored Atletiko Madrida i Verdera nastupao je za sarajevski Željezničar, koreanski Pohang, gde je ostavio najdublji trag, te Džef Junajted, Nac Bredu, Arminiju Bilefeld i Al Vahdu.

Crvena zvezda naredni meč u Ligi evrope igra 27. oktobra protiv Trabzona na stadionu Rajko Mitić.

Kurir sport