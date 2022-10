AKO STIGNE PONUDA ZA DIJABATEA, IMATE STRANE ZA i PROTIV! Trener crno-belih priznao da građom i stavom podseća na Osima, ali...

Gordan Pterić je preporodio Partizan, nakon što je na klupi crno-belih nasledio Iliju Stolicu, koji je ekspresno na neslavan način okončao najvažniji trenerski angažman u karijeri. Posle odličnih rezultata sa Partizanom koji je Petrić uspeo da podigne bukvalno iz pravog nokauta, sve je krunisano dvostrukom pobedom nad bundesligašom Kelnom u Ligi konferencija, pa i ne čudi što je Petrić bio gost uživu na RTS-u.

Govorio je o brojnim temama, ali navijače uvek najviše zanima ono što se tiče predstojećeg prelaznog roka i kakve poteze mogu očekivati od svog kluba.

foto: Starsport

S obzirom da Fuseni Dijabate koji je u Partizan stigao letos, igra sjajno ove sezone, postavlja se pitanje može li klub iz Humske da ga zadrži već na zimu ako stigne adekvatna ponuda.

''Ako dođe ponuda za Dijabatea, navijači moraju da znaju, imate dve strane, za i protiv. Kad saberete sve šta dobijate, jer morate da plaćate i igrače i radnu zajednicu... Ja ne znam koliki je Partizanov budžet ali je jasno da se mora obezbediti ogromna suma novca'', izjavio je Petrić.

Kao najzaslužnijeg za dolazak Dijabatea Petrić je naveo bivšeg sportskog direktora Ivicu Ilieva, ali i njegovog naslednika Ivicu Kralja, kao i Dejana Rusmira iz skauting službe

'Iliev je pogodio sa dosta igrača, sve što se tiče stranaca je njegova zasluga i zasluga Rusmira kao glavnog skauta i Ivice Kralja koji je doskora bio na čelu skauting službe. Dakle, ta grupa Iliev, Kralj i Rusmir je našla Dijabatea. Ali, bilo je i ranije kvalitetnih stranaca, Leonardo, Rikardo, Natho'', kaže Petrić.

foto: Starsport©

Njegov kum Zoran Bata Mirković je nedavno pokrenuo i novu temu u javnosti kada je u pitanju Gordan Petrić - da li je on ''novi Ivica Osim''? Inače, Petrić je pored Mirkovića, veoma blizak prijatelj i sa Nemanjom Vidićem, najboljim defanzivcem u istoriji engleske Premijer lige.

foto: BETA

''Građom i stavom podsećam na Ivicu Osima, ali rekao sam da će mnogo vode proteći Dunavom i Savom dok ja budem blizu njega. Ne njega nego svih trenera. Ovo je za mene tek početak. "Švaba" je bio specifičan, u pola sata sve objasni. Uprosti sve stvari, ali nekada je bio težak u trenerskom smislu. Mnogo je tražio, treninzi su trajali i po dva sata. Mnogo posla je predamnom, pitanje je da li ću se posvetiti fudbalu kao on, a to ne znam. Uživam sada, ali ne znam šta me čeka sutra. Rasterećen sam, radim onoliko koliko mogu, pokušavam da pomognem na način na koji mogu. Da li uspeva to će neko drugi prosuditi. I dalje spavam po osam sati, a ne četiri kao neki, i dalje se viđam sa drugarima. Privatno sam takav'', zakjučio je Petrić.

Kurir sport