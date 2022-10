PETRIĆ NAKON MINIMALCA PARTIZANA: Oseća se umor igrača, najvažnija je pobeda

Trener fudbalera Partizan Gordan Petrić rekao je da se na utakmici protiv Napretka osetio umor njegovih igrača, ali je istakao da je najvažnije da su crno-beli osvojili nova tri boda.

"Kad se gleda sa strane, ružna utakmica sa naše strane... Možda bi bilo sve drugačije da smo u prvom poluvremenu iskoristili šanse. Ali, oseća se umor igrača, pogotovo se video u drugom poluvremenu kada nismo imali brzu lotu, igrali smo se fudbala, delovalo je povremeno kao mali fudbal", rekao je Petrić za Arenu sport posle utakmice.

"Ali, dobili smo ovu utakmicu, osvojili tri boda. Na nama je da koliko možemo odmorimo igrače i videćemo šta će biti u narednom periodu", dodao je on.

Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu ekipu Napretka sa 1:0, u zaostaloj utakmici petog kola Super lige Srbije.

"Ovo možda jeste maksimum u ovom trenutku, ali svakako nije maksimum ove ekipe", rekao je posle meča trener Napretka Dušan Đorđević.

"Na početku smo istrpeli veliki pritisak Partizana, ali smo primili gol i otišli na poluvreme sa golom zaostatka. Probali smo da se stabilizujemo, da rešimo te probleme sa kojima smo ušli u utakmicu... U drugom poluvremenu smo uspostavili malo kvalitetniju igru, ali to nije bilo dovoljno da se Partizan ugrozi i da stignemo do izjednačenja", dodao je on.

Fudbaleri Partizana će u narednom kolu Super lige Srbije dočekati Javor, dok će Napredak ugostiti ekipu Vojvodine.

Kurir sport