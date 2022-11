SELEKTOR HRVATSKE POSLAO PORUKU KOJOM JE UZDRMAO CELU ZEMLJU: Pominjao čak i rat! Odbio sam MILIONE

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić, govorio je u emisiji "Hrvatska za 5" na temu zajedništva, izvrsnosti i domoljublja.

U opširnom razgovoru dotakao se brojnih fudbalskih i nefudbalskih tema.

On smatra da je fudbal najbolji brend Hrvatske.

- Hrvatski sportisti i reprezentacija najjači su naš brend, po tome smo prepoznatljivi još od bronze 1998. i posebno nakon Svetskog prvenstva 2018. godine, gde smo zadivili ceo svet borbenošću i kvalitetom, ali u prvom redu domoljubljem i poniznošću. Pokazali smo celom svetu kako se bori za svoju državu. Najvažnije je da hrvatska reprezentacija ima kvalitet i sjajne igrače.

Govorio je i o ponosu koji predstavlja igranje za reprezentaciju.

- Kad se igra za reprezentaciju, to je nešto posebno. Nema lepše stvari nego biti u reprezentaciji, u kojoj god ulozi. Tu ne predstavljamo sebe, nego svoju državu i svoj narod. Igrači su u klubovima zbog ugovora, novca i promocije, ali u reprezentaciji su zbog ljubavi prema svom narodu, to nas čini posebnim. Vera, poštovanje i ponos, naši igrači imaju jednu veliku stvar, a to je zajedništvo. I u lošim trenucima smo zajedno. Kad si kompletan kao ekipa, kad imaš zajedništvo i naboj, ništa te ne može zaustaviti. Pokušavam im usaditi da nema tragedije, ali ni euforije, biti čvrsto na zemlji i onda se nešto može napraviti. Hrvatski narod veruje hrvatskoj reprezentaciji i ona je, nažalost, ostala jedino pravo mesto okupljanja Hrvata. Zajedno smo u nekim teškim trenucima, ako je rat ili zemljotres, ali i uz reprezentaciju. Zaista sam ponosam zbog toga, da nam u Beč dođe 25.000 Hrvata i podržava nas. U Kopenhagenu je uz nas bilo 15.000 Hrvata usred Covid pandemije, rizikovali su svoje zdravlje i novac, i oni su bili uz nas i pevali posle utakmice... Zbog njih igramo - rekao je Dalić.

foto: Reuters

Porodica je imala veliku ulogu u njegovom životnom putu.

- Svima nama sve polazi iz porodice, kućno vaspitanje i vrednosti. Otac i majka su me poslali u svet ne znajući gde idem, samo je bilo bitno da ne osramotim obitelj. Moj put bio je sačinjen od toga da napravim nešto, da se ne vratim u Livno kao neko ko nije uspeo. Male sredine znaju osuditi i ja sam išao samo prema napred. Moje vaspitanje je vera, vernik sam i katolik i to mi daje snagu - poručuje hrvatski selektor, a zatim je još malo govorio o životnim putevima.

- Prošao sam težak put, ništa nisam dobio na dlanu, imao sam puno teških trenutaka. Kod nas se puno stvari lako ostvari, neki dobiju stvari bez puno truda i muke. Smeta mi da o našim sudbinama odlučuju ljudi koji nisu u životu napravili ništa preko nekog stvarnog posla, da su zaradili nešto svojim rukama. U životu ima teških trenutaka.

Zatim je poslao važnu poruku celoj državi.

- Jednostavnost je najteža, mi svi komplikujemo i tražimo probleme. Jako je teško biti jednostavan, a opet je tako lako. Zašto izmišljati toplu vodu kad nema potrebe za tim? Živimo u prelepoj državi, ali stalno se delimo, imamo neke poglede koji nisu dobri. Fali nam zajedništva, fali nam domoljublja. Treba to pokazati, boriti se za domovinu na razne načine, istaknuti zastavu kad je praznik. Zašto ne pokazati ljubav i na takav način? Zašto je nas sramota stavljati hrvatsku zastavu, ako treba i svaki dan? Zato je hrvatska reprezentacija za mene svetinja, ona to čuva, ona se bori za to. U svojoj smo državi, zašto bih se bojao pokazati da sam katolik i vernik? Dok sam ja u reprezentaciji ona će biti mesto okupljanja svih Hrvata i svih navijača - jasno poručuje Dalić.

foto: AP

Nakon Svetskog prvenstva u Rusiji, imao je brojne ponude, ali je odlučio da ostane u Hrvatskoj.

- Puno puta sam rekao, za sve što sam napravio u životu zahvaljujem Bogu i porodici. Ne kažem da sam idealan, imam ja svojih minusa i problema, ali meni je to jako važno u životu. Kad sam morao ići po egzistenciju svojoj porodici išao sam u Saudijsku Arabiju da nešto zaradim. Nakon SP-a bilo je zaista velikih ponuda, milionskih, ali ja sam propagirao svojim fudbalerima zajedništvo u Rusiji, i šta bih onda o sebi rekao tim mladim ljudima da sam odmah otišao za velikim novcima? Naša je država lepa i sigurna, ali smo sami sebi najveći protivnici - rekao je Dalić i dodao.

- Kad god je moguće uključujem se u akcije, ne odbijam i pokušavam se uključiti u humanitarne akcije koliko god mogu. Ima puno ljudi kojima je potrebno, na primer, ja kao vrhunski trener dobijam platu od HOO-a i tu celu platu dajem u humanitarne svrhe. Toga nam fali, moramo biti osetljiviji i pomagati više.

Selektor Hrvatske smatra da je važno poštovati i svoje i tuđe.

- Polazim od toga da treba respektovati sve, poštovati svoje, ali i tuđe. Ako ti ne pokažeš respekt, nećeg ga ni dobiti. Zaista vidim puno ljudi koji od mene traže potpis ili fotografiju i nikad nisam odbio, ako oni pokažu respekt prema meni, moram i ja prema njima. Za mene nema veće stvari nego biti selektor hrvatske reprezentacije i onda ja kao takav moram pokazati respekt prema svima drugim - poručio je Zlatko Dalić.

Hrvatska na predstojećem Svetskom prventsvu igra u grupi sa Belgijom, Marokom i Kanadom, a turnir će otvoriti 23. novembra protiv Maroka.

