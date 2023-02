TERAJ GA U...! Dok je davao autograme, Vlahović ŽESTOKO OPSOVAO - i to na srpskom, kamere SVE SNIMILE! VIDEO

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović prava je zvezda u Italiji, te su sve oči uprte u njega.

Mladi napadač privlači veliku pažnju na sebe gde god da se pojavi, pa zbog toga konstantno mora da vodi računa o svom ponašanju.

Ipak, desi se, kao i svakom čoveku, da opsuje, međutim to je uradio dok su ga kamere snimale, a da on to nije ni znao. Dok je davao autograme, Vlahović je u automobilu razgovorao sa vozačem, i tom prilikom žestoko opsovao:

- Teraj ga u k***c brate, šta ti je! Nemam bre...

Kurir sport