UŽIVO, ŠERIF - PARTIZAN: Crno-beli ZNATNO OSLABLJENI žele pobedu u Moldaviji! POZNATI SASTAVI

U prvoj utakmici šesnaestine finala Lige konferencija, Partizan gostuje moldavskom Šerifu, a taj meč je na programu večeras od 21 sat.

Uživo,

Šerif - Partizan: 21 sat

Uoči meča:

Poznati sastavi: Šerif: Koval, Zohuri, Garananga, Kiki, Kpozo, Diop, Badolo, Kjabu, Talal, Tapsoba, Atjemven. Partizan: Popović, Filipović, Vujačić, Marković, Šehović, Belić, Fejsa, Natho, Menig, Dijabate, Rikardo.

Prvenstvo u Moldaviji još uvek nije nastavljeno, pa je Šerif odigrao tek nekoliko prijateljskih mečeva pred večerašnji duel sa ekipom iz Humske ulice, dok Superliga Srbije uveliko traje. Crno-beli su u prolećnom delu sezone odigrali dve utakmice, a ostao je upečatljiv poraz Partizana od Mladosti GAT - 0:4, pa je tim Gordana Petrića morao što pre da zaboravi na taj neuspeh, kako bi nastavio sa sjajnim partijama u Evropi.

Partizan i Šerif su poslednji put odmerili snage u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2005. godine kada je beogradski tim slavio u dvomeču ukupnim rezultatom 1:0.

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je da bi bio zadovoljan sa više rezultata, ali da je najvažnije da njegovi igrači pruže maksimum u prvom meču plej-ofa Lige konferencija.

"Dobar rezultat za nas bi bio 0:0, 1:0, i 0:1, ali generalno ima tu da se igra dosta, jedna utakmica sutra, druga utakmica za sedam dana, tako da ćemo videti gde će nas to odvesti. Za mene je bitno da igrači daju maksimum sutra i to je ono što me interesuje", rekao je Petrić na konferenciji za novinare.

Trener crno-belih rekao je da neće biti velikih promena u sastavu, u odnosu na meč protiv Mladosti GAT.

"Svi igrači koji su igrali u subotu, oni su zaslužili da igraju svojim zalaganjem i igranjem na pripremama... Svi koji izađu siguran sam da su spremni", ocenio je on.

Za Partizan zbog žutih kartona večeras neće igrati kapiten Slobodan Urođević, dok će iz istog razloga meč propustiti napadač Šerifa Rašid Akanbi.

Kurir sport