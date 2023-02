"ZVEZDA SAMOINICIJATIVNO ZAKAZALA DERBI!" Burna uvertira najveće utakmice srpskog fudbala, Partizan optužio rivala

Fudbalski klub Partizan obratio se javnosti zbog odluke o predstojećem večitom derbiju.

Crvena zvezda će biti domaćin crno-belima u sredu, 1. marta, a ne dan kansije, kako je bilo najavljeno.

Klub iz Humske je objavio dopis Superligi koji je potpisao Miloš Vazura, generalni direktor Partizana, a koji prenosimo u celosti:

"Fudbalski klub Partizan koristi ovu priliku da Vam se obrati u vezi sa terminom odigravanja utakmice 24.kola Superlige Srbije FK Crvena Zvezda – FK Partizan, zakazane za 2.mart 2023., sa početkom u 18 časova. Iz sredstava javnog informisanja smo danas saznali da je domaćin utakmice FK Crvena Zvezda samoinicijativno zakazao utakmicu za 1.mart 2023., sa početkom u 19 časova, iako ste vi kao organ nadležan za određivanje termina odigravanja utakmica već odredili termin utakmice i to objavili još 14.02.2023.godine. FK "Partizan" ovim putem zahteva da termin gore navedene utakmice ostane 2.mart 2023.godine, u 18 časova, kao što je prvobitno i određeno Vašom odlukom. Ne ulazeći u razloge zbog čega domaćin utakmice ne poštuje odluku organa koji rukovodi takmičenjem, a što do sada nije zabeleženo, ističemo da FK Partizan kao jedini preostali predstavnik srpskog fudbala u UEFA takmičenjima, u četvrtak, 26.02.2023.godine igra revanš utakmicu plej of runde UEFA Lige Konferencija protiv FK Šerif iz Moldavije. Eventualnim plasmanom u dalju fazu takmičenja, FK Partizan će uvećati i nacionalni UEFA koeficijent i time ostvariti benefit za sve klubove iz Srbije. Kako se navedena utakmica UEFA Lige konferencija igra u četvrtak, 23.02.2023.godine, FK Partizan će utakmicu 23.kola Mozzart Bet Superlige Srbije sa FK Radnički 1923 odigrati u nedelju, 26.02.2023.godine. Verujemo da ste Vi kao direktor takmičenja, raspolagali sa svim ovim informacijama, te u dogovoru sa kompanijom "TV Arenasport" koja je vlasnik ekskluzivnih prava na prenose utakmica i odredili datum odigravanja utakmice između FK Crvena Zvezda i FK Partizan za 2.mart 2023.godine. FK Partizan je neprijatno iznenađen činjenicom da se došlo u situaciju da se ne poštuju odluke organa takmičenja, što bi predstavljalo opasan presedan. Odigravanjem utakmice u sredu, 1.marta, FK Partizan bi bio doveden u neravnopravnu poziciju u odnosu na protivnika, obzirom da bi imao dan manje za pripremu navedene utakmice od protivnika. Smatramo da se termin odigravanja najveće utakmice srpskog fudbala ne sme dovoditi u pitanje, kako bi na vreme svi učesnici mogli da naprave plan i program pripreme. Takođe, utakmici će prisustvovati i gledaoci iz inostranstva, među kojima i mnogi predstavnici najvećih klubova Evrope, te dovođenje u zabludu javnosti oko termina utakmice, ne doprinosi duhu fer pleja i sportske atmosfere uoči utakmice", navedeno je u saopštenju Partizana.

