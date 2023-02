PLAKAO SAM U SOBI, DOK ME NIKO NIJE GLEDAO! Bolna ispovest legendarnog Savićevića: MIHA, ZA SVA VREMENA! Nisam mogao da verujem...

Legendarni Dejan Savićević otkrio je kako je reagovao kada je čuo vest o smrti Siniše Mihajlovića.

Predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore priznao je da ga je odlazak čuvenog Mihe pogodila i da nije mogao da zadrži suze.

Prilikom gostovanja u emisiji "Mojih Top11", Savićević je u svoj tim izabrao nekadašnjeg saigrača iz zlatne generacije Crvene zvezde koja se popela na krov Evrope i sveta.

"Levi štoper? Miha. Za sva vremena... I ovo je stvarno velika tuga, koja se desila i ja iskreno nisam mogao da verujem da se neće izboriti. Ja sam mislio čak da se on u jednom momentu izlečio, kad je počeo da vodi, video sam da počela je i kosa i brada da mu raste ali ovo drugi put kad sam dobio informaciju da nema spasa...", rekao je Savićević.

foto: Starsport©

"Da kažem, kad kaže Bina 'Za junacima se ne plače', tu se ne bih složio. I to je ono što me najviše srce boli za njiim jer je on bio čovek. Ja znam kolicini je pomogao. Kaže Bina ne plače se, ja sam u Kataru plakao. U sobi, nije me gledao niko. Ne zbog igračkih nego zbog ljudskih kvaliteta", dodao je on.

Nakon što su obojica nosili crveno-beli dres postali su rivali u Italiji, a dugo su bili saigrači u dresu nacionalnog tima.

Podsetimo, Siniša Mihajlović je preminuo 16. decembra nakon borbe sa leukemijom.

Kurir sport