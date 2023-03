SRBIJA ĆE ZBOG NJEGA STREPETI! Mladi napadač poručuje: Želim da se vratim u Zvezdu!

Centarfor crnogorske reprezentacije Nikola Krstović govorio je o igranju za Crnu Goru, duelu sa Srbijom, sjajnoj sezoni u dresu slovačkog DAC-a, kao i periodu provedenom u Crvenoj zvezdi.

Crna Gora večeras od 20.45 u Podgorici dočekuje selekciju Srbije, a to je bio idelan povod za razgovor sa Krstovićem.

“Očekuje nas dobar meč i što se tiče navijača i svega. Dve komšijske zemlje, koje se dobro poznaju, među kojima nema nikakvih nepoznanica. Srbija je bila učesnik Svetskog prvenstva, koja je kvalifikacije za Mundijal završila ispred jednog velikog Portugala, tako da imam samo velike reči za takvu reprezentaciju”, kazao je mladi golgeter u razgovoru za "Meridian sport"

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Krstović od 2019. godine do 2021. nosio dres Crvene zvezde, tako da odlično poznaje i ljude i mentalitet. Osim toga, ne krije da bi voleo da se jednog dana vrati u Beograd.

“Period proveden među crveno-belima mi je najlepši period života. Jedno prelepo iskustvo, druženje sa saigračima, imali smo lepu atmosferu. Bilo je i uspona i padova, ali to je sastavni deo sporta. Zvezdu pamtim samo u lepim sećanjima, bilo je i loših, ali to su sitnice. Što se tiče mog statusa, to je sasvim normalno, u tom trenutku tako je bilo i tako je moralo, nisam bio dovoljno dobar tada”, kazao je bivši fudbaler Zvezde, te dodao:

“Naravno da imam želju da se jednog dana vratim na ‘Marakanu’. To je klub koji sam zavoleo od malena, igranjem za Zvezdu ispunio sam svoj dečački san i možda senekada ponovo vratim. Sada postoje neke druge stvari koje su bitnije, idem polako, a vreme će pokazati svoje”, kaže Krstović u razgovoru za Meridian sport.

Kurir sport / Meridian sport