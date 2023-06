AMAN LJUDI, PUSTITE RONALDA DA UŽIVA! Ferdinand ZAGREMO zbog optužbi na račun fudbalera koji igraju u Saudijskoj Arabiji!

Proslavljeni engleski fudbaler Rio Ferdinand stao je na stranu svog bivšeg saigrača Kristijana Ronalda, koji se nekoliko puta našao na meti kritika pošto je nastavio karijeru u Saudijskoj Arabiji.

U poslednje vreme, sve više fudbalera "bežo" iz evropskog fudbala i karijeru nasatavlja u Saudijskoj Arabaiji, a razlozi za takav potez su svima jako dobro poznati.

Podsetimo, Kristijano Ronaldo je početkom godine potpisao ugovor sa Al Nasrom, a brojne fudbalski asovi su potom odlučili da krenu njegovim stopama, a jedni od njih su i Karim Benzema, Ngolo Kante, Kalidu Kulibali, Ruben Neves.

- Bilo je sjajno videti Dejvida Bekama, Vejna Runija, Frenka Lamparda, Stivena Džerarda da igraju u Americi. Kakav način da se završi njihova karijera, dobijaju ogroman novac, a odlaze u ligu koja nije kompetitivna. Zaslužili su to i imaju potpuno pravo da nastave karijeru gde god žele. To je ono što smo videli u medijima. To je ono što ljudi govore, ali sada kada neki igrači idu u Saudijsku Arabiju, onda je to sramota, onda je to tužno?", pitao se Ferdinand za Jutjub kanal "Prezents fajv".

Govorio je Ferdinand i o Ronaldu, za kog je imao moćnu poruku!

- Pustite fudbalere da idu gde god žele i da žive. Pustite Ronalda da uživa. To je avantura, odveo je porodicu na neko novo mesto, u novu kulturu. Ne volim da čujem da ga neko kritikuje. Mislim da bi svi trebalo da budu tretirani na isti način", zaključio je Ferdinand.

Kurir sport