DULJAJ POSLE NOVE POBEDE PARTIZANA: Umor je u glavama, ne u nogama!

Fudbaleri Partizana ostvarili su drugu pobedu na pripremama u Sloveniji.

Crno-beli su u Ptuju savladali lokalnog trećeligaša Dravu rezultatom 3:0.

Trener crno-belih Igor Duljaj bio je zadovoljan posle druge pobede Partizana na prirpremama u Sloveniji.

''Treba imati u vidu da je ovo trećeligaš, pa je rezultat u drugom planu, hteo sam da vidim mlade momke na koga mogu da računam. Poistoji razlika između omladinskog i seniorskog fudbala. Opet pohvale za Trifunovića, ali ima tu još dosta da se radi. Mi tempiramo formu za početak sezone, ne za ovaj period. Ono čuveno, igrači su umorni, ali više u glavama, nego u nogama." rekao je Duljaj i dodao:

"Sve mlade momke treba trpeti, to su naša deca iz omladinske škole i treba da budemo pažljivi sa njima. Od starijih igrača treba da dobiju najveću podršku'', rekao je Duljaj.

Osvrnuo se na nova pojačanja Jovanovića i Kanutea i povratnika Šćekića.

"Pitao sam Kanutea: 'Sa koliko si procenata igrao'? On mi je rekao da nije još dovoljno spreman, jer se kasnije priključio. Videli ste kako on to brzo rešava, ima jak udarac. Dosta je aktivan.Šćekić je borben, komanduje, pravi dobru atmosferu među igračima, a Pavlović se vratio posle povrede i mogu da budem zadovoljan"

Na kraju je poentirao.

"Biću još zadovoljniji kada stignu pojačanja koja uskoro treba da dođu", zaključio je trener Partizana.

Kurir sport