ZVEZDA SE PRED LAJPCIG OGLASILA SAOPŠTENJEM: Crveno-beli apelovali i dali instrukcije navijačima

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Lajpcigu u utakmici 3. kola Lige šampiona u sredu 25. oktobra,.

S obzirom da veliko interesovanje vlada za ovaj duel iz Zvezde su se oglasili saopštenjem kako bi navijačima dali prave instrukcije.

1) Dolazak i odlazak na stadion i sa stadiona

Početak utakmice između RB Lajpciga i Crvena zvezde je zakazan za 21 čas, dok će kapije stadiona biti otvorene već 19 od sati.

Kako bi meč grupne faze Lige šampiona protekao u najboljem redu, kako na terenu, tako i van njega, klub poziva sve navijače da se pridržavaju sledećih instrukcija:

- Kako biste obezbedili nesmetan dolazak i odlazak autobusom, koristite sledeću rutu da biste izbegli trenutne građevinske radove:

Državni autoput BAB 9, izlaz br. 17, „Leipzig-West“ >> B181 u pravcu Lajpcig >> Merseburger Straße >> levo Rückmarsdorfer Straße >> Hans-Driesch-Str. Über Landauer Brücke >> Ulica kod Sportforum >> Jahnallee >> Cottaweg (označena mesta za parkiranje autobusa na desnoj strani puta).

Državni autoput BAB 14, izlaz br. 23 „Leipzig-Mitte“ >> B2 Maximilianallee >>Berliner Straße >> Parthenstraße >> Uferstraße >> Emil-Fuchs-Straße >> Zöllnerweg >>Leutzscher Allee >> Am Sportforum >> Cottaweg (označena autobuska parking mesta sa desne strane).

- Navijači izlaze iz autobusa kada stignu na autobusku stanicu direktno na Landauer Brücke. Odatle možete prošetati stazom pored reke Uferweg do RB Arene Lajpcig. Navijači će ući posle utakmice na Cottaweg. Posle utakmice počinje odlazak prema BAB 9.

- Imajte na umu da su parking mesta na Cottaweg isključivo za parkiranje autobusa! Ako bude potrebno, to će sprovesti dežurne službe koje deluju na licu mesta.

- Za navijače koji dolaze individualno automobilom preporučujemo korišćenje označenih parking mesta P+R. Ona su sva veoma dobro povezana sa lokalnim javnim prevozom. Ulaznice važe kao karte četiri sata pre i četiri sata posle utakmice u svim javnim prevozima - vozom, brzim vozom, tramvajem i autobusom – širom Centralne nemačke saobraćajne asocijacije (MDV). Kompletan pregled svih P+R mesta dostupan je na veb stranici https://www.L.de/anreise-rbleipzig.

- U području RB Arena Lajpcig nema parking mesta za automobile. Imajte na umu da se bloku za goste može pristupiti samo sa severa preko Uferweg (Am Sportforum/Landauer Brücke). Povratak nakon utakmice od bloka za goste do vozila moguć je samo u pravcu severa preko reke Uferweg do Am Sportforum/Landauer Brücke.

- Za dolazak i polazak vozom možete koristiti redovne međugradske i lokalne vozove do Glavne železničke stanice u Lajpcigu, Leipzig Hbf. Da biste koristili ICE/IC veze, potrebna je važeća karta! Transportna kompanija iz Lajpciga nudi liniju gostujućim navijačima između Glavne stanice u Lajpcigu (Leipzig Hbf) i Red Bul Arene (Red-Bull-Arena) (stanica „Sportforum Nord“). Autobusi polaze po potrebi sa stanice „Glavna železnička stanica (Hauptbahnhof), istočna strana (Ostseite), ulazak O i P“. Nakon utakmice, linija gostujućih navijača kreće od Red Bul Arene (Red-Bull-Arena) (stanica „Sportforum Nord“) direktno do glavne žel. stanice u Lajpcigu (Leipzig Hbf), Kurt-Schumacher-Straße. Karte za utakmicu vam daju pravo da koristite sve vozove, brze vozove, tramvaje i autobuse u mreži Centralno nemačkog transportnog udruženja (MDV) na dan utakmice, 4 sata pre i 4 sata nakon utakmice. Samo pojavljivanje u vreme kada se stadion otvara garantuje da ćete biti na stadionu kada utakmica počne! Veće zatvorene grupe koje stignu znatno kasnije verovatno neće moći da vide početak utakmice na stadionu zbog potrebne pažljive kontrole!

Na dan utakmice trg Richard-Wagner-Platz u 04109 Lajpcigu je dostupan kao mesto susreta navijača. Kao meru predostrožnosti ističemo da je za grupnu šetnju do stadiona potrebno obaveštenje ili dozvola! Ako ovo uključuje političko izražavanje mišljenja, vođa grupe to mora prijaviti nadležnom organu grada Lajpciga. Ako se ovo izvodi isključivo u svrhu pohoda zatvorene grupe na stadion, to se smatra posebnim slučajem za koji je potrebna dozvola. Dozvolu za to daje skupštinski organ grada Lajpciga. U svakom slučaju, primenjuju se odredbe Saksonskog zakona o grupnom okupljanju.

2) Napomene za obezbeđenje sigurnosti na stadionu

- Zabranjeno je penjanje preko ograda, barijera i blokova.

- Pozivamo vas da ne unosite zabranjene predmete na stadion. Posebno je zakonski zabranjeno nošenje pirotehničkih sredstava i maski i biće strogo krivično gonjeno. Nadalje je zabranjeno unositi na stadion staklene i PET boce, kao i limenke i druge čvrste posude za piće. Ako sa sobom imate takve posude za piće, molimo vas da ih ostavite u ulaznom području.

- Navijači pod uticajem alkohola neće biti pušteni na stadion.

- Ljudima koji su pod zabranom ulaska na stadion nije dozvoljeno da ostanu na stadionu. Ako zanemarite zabranu, klub i policija će preduzeti akciju.

- Zabranjeno je unošenje političkih simbola, zastava ili sličnih rekvizita na stadion koji nemaju veze sa klubom.

3) Dostupnost policije na dan utakmice

- Radi vaše bezbednosti policija će biti prisutna na stadionu i okolnim mestima na dan utakmice. Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema tokom vašeg dolaska ili odlaska ili na stadionu, obratite se policajcima ili ovlašćenim redarima.

- Uzdržite se od bilo kakvih provokacija koje bi mogle da dovedu do nereda i pridržavajte se uputstava službe bezbednosti i policije. Imajte na umu da ako se upustite u provokativne akcije, rizikujete ne samo svoju bezbednost, već i bezbednost drugi posetioca. Stoga će policija biti prinuđena da odlučno i dosledno sprečava nasilne i agresivne radnje i da bez izuzetka prijavljuje počinjena krivična dela.

