ZLATAN IMA VEĆE SRCE OD TELA! Kada je došao rekao mi je: Sedi tu, dok god sam ja ovde...

U dokumentarcu "Bojan Krkić, iza osmeha", ovaj bivši fudbaler je govorio o raznim stvarima.

Dokumentarni film za glavnu temu ima mentalno zdravlje, a Krkić se, između ostalog, prisetio važnog trenutka iz rane faze karijere.

Ispričao je kako je na njega uticao Zlatan Ibrahimović.

- Ibra ima mnogo veće srce od svog tela, uveravam vas u to. Sećam se trenutka kad je tek stigao u Barselonu. Bili smo u svlačionici, on je bio udaljen od mene. Pozvao me je i kako sam mu se približavao video sam da postaje sve veći i veći - rekao je Krkić i dodao:

- Naterao me da sednem do njega i rekao: 'Ne brini. Dok god sam ovde, štitiću te'. I mislio je to ozbiljno. Puno mi je to pomoglo. Ibra je ogromna medijska figura i jedan od najboljih napadača u istoriji fudbala, ali je i osoba izuzetne osetljivosti što je pokazao u svlačionici Barselone u toj jednoj sezoni.

Bojan Krkić je u ranoj fazi karijere proglašen Mesijevim naslednikom, ali potencijal nikada nije ispunio.

Nakon odlaska iz Barselone promenio je veliki broj klubova, igrao je u Seriji A, Bundes ligi i Premijer ligi, a nakon epizode u MLS karijeru je završio kao fudbaler japanskog Visel Kobea u trenutku kada je imao 32 godine.

