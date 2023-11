UHVAĆEN U NOĆNOM KLUBU POSLE BOLNOG PORAZA JUNAJTEDA! Rašford: Prestanite da širite zlonamerne glasine

Fudbaler Mančester junajteda Markus Rašford osudio je "zlonamerne glasine" koje dovode u sumnju njegovu budućnost na Old Trafordu, gde se bori da ponovi svoje dobre igre iz prošle sezone.

"Molim vas, prestanite da širite zlonamerne glasine", napisao je on na društvenoj mreži X (bivši Tviter), kao odgovor na video snimak medija koje vode navijači kluba pod naslovom:

"Rašfordova budućnost dovedena u pitanje?".

Ovaj 26-godišnji fudbaler je postigao samo jedan gol u 14 nastupa u svim takmičenjima ove sezone, što je daleko od njegovoj sjajnog učinka prošle sezone kada je upisao 30 golova i 11 asistencija.

Njegov pad forme poklapa se sa slabim početkom sezone Junajteda, koji je u prvih 11 kola upisao šest pobeda i pet poraza i tek je osmi na tabeli Premijer lige.

Reprezentativac Engleske našao se na udaru kritika pošto je primećen u noćnom klubu nekoliko sati posle poraza u derbiju od Mančester sitija na Old Trafordu 29. oktobra.

"To je neprihvatljivo i to sam mu rekao. Izvinio se i to je to... Veoma je motivisan da preokrene stvari. Znam kakve napore ulaže. Potpuno je uz nas", rekao je trener Junajteda Erik ten Hag.

Rašford je potom propustio prvenstveni meč protiv Fulama koji je njegov tim dobio sa 1:0, a trener je kao razlog njegovog odsustva naveo fizički problem.

