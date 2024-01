STAMENIĆ OTVORIO DUŠU KOD TATJANE: Tata nije mogao da sanja da će njegov sin jednog dana da zaigra za Zvezdu! Mama je rekla RAGBI

Navijači Crvene zvezde dobili su priliku da kroz opuštenu formu intervjua bolje upoznaju fudbalere za koje navijaju.

Sve to upakovano je u format pod nazivom "Zvezdin indirekt", a ključni pečat celom projektu daje Tatjana Šajković, zaštitno lice Crvene zvezde.

Tatjana je u novoj epizodi ugostila Marka Stamenića, a mi vam prenosimo delove njihovog razgovora.

Za početak smo saznali otkud fudbal, pošto je Novi Zeland "više država za ragbi"...

- Mislim da mi je to definitivno od oca. Dok je odrastao u Srbiji bio je veliki fudbalski fanatik, voleo je malo da igra fudbal sa svojim društvom, da pogleda po koju utakmicu, tako da kada je došao na Novi Zeland i kada sam se ja rodio, on je, naravno, pokušao da me zainteresuje za fudbal, a mislim da je mama pokušavala da me zainteresuje za ragbi, jer neki dečaci su rođeni da budu krupni, a ja sam rođen kao dosta mršav i dosta visok dečak, tako da sam se odlično uklapao u kriterijume za fudbalera. I kako su godine prolazile, otac me je ohrabrivao da fudbal igram još više i ja sam zaista uživao u tome i nastavio sam to da radim i sada sam ovde - pričao je Stamenić.

A, onda dolazak u Srbiju! Veliko iznenađan je za tatu i celu porodicu...

- Ne, uopšte nije to očekivao i mislim da je to verovatno jedan od razloga zašto, nažalost, nisam naučio srpski od njega, jer on nije mogao ni da sanja da će njegov sin sa Novog Zelanda doći da igra za Crvenu zvezdu i da živi u Srbiji. Za mladog momka je veliki san da iz tako daleke zemlje dođe u Evropu i ne samo to, nego da igra fudbal i da radi ono što voli. Da, mislim da moj otac definitivno u to vreme nije mogao to ni da zamisli, ali snovi se zaista ostvaruju i ja sam srećan zbog toga.

