"OVO JE MOJA OSVETA FUDBALU I ŽIVOTU" Čuveni fudbaler OGOLIO DUŠU - karijera mu je prekinuta u 28. godini, a on se tada zarekao...

Privremeni selektor reprezentacije Obale Slonovače Emers Fae rekao je da je osvajanje titule na Afričkom kupu nacija na domaćem terenu njegova osveta fudbalu i životu, pošto je zbog zdravstvenih problema morao ranije da završi karijeru.

Obala Slonovače je u nedelju uveče osvojila titulu, pošto je u finalu pobedila Nigeriju 2:1. Fae je tokom takmičenja postavljen za privremenog selektora i predvodio je ekipu do trećeg trofeja Afričkog kupa nacija u istoriji.

On je kao igrač stigao do finala tog takmičenja 2006. godine, na turniru na kome je odigrao svaku utakmicu, ali je morao da završi karijeru 2012. godine zbog problema sa upalom vena na nogama.

"Ovo je moja osveta, fudbalu i životu uopšte, pošto sam u 28. godini morao da prestanem da igram jer je to ugrožavalo moje zdravlje. Od tada sam odlučio da ću kao trener osvojiti svaki trofej koji nisam osvojio kao igrač. To mi je u glavi dugo", rekao je Fae za Bi-Bi-Si (BBC).

Obala Slonovače je morala da juri zaostatak protiv Senegala u osmini finala, kao i u četvrtfinalu protiv Malija. U obe utakmice je u završnicama postizala izjednačujuće golove, pa je prošla Senegal posle jedanaesteraca, a Mali je pobedila golom u 122. minutu.

I u finalu je Obala Slonovače imala zaostatak, ali je golovima Franka Kesije i Sebastijana Alea u drugom poluvremenu osvojila trofej.

Hiljade ljudi pozdravile su fudbalere u ponedeljak na ulicama Abidžana.

"Trebaće vremena da sve to upijem. Predsednik (Alasan) Uatara mi je zahvalio i čestitao mi je. Bilo je važno za našu zemlju da osvojimo ovaj turnir", dodao je Fae.

On je kao nagradu dobio 163.000 dolara, nakon što je na klupi zamenio Žan-Luja Gasea posle poraza od Ekvatorijalne Gvineje 0:4 u poslednjoj utakmici grupne faze.

Fae je rekao da ima najveće ambicije na Svetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Neki ljudi bi rekli da sam previše ambiciozan ali zašto da ne osvojimo Svetsko prvenstvo? To bi bio san. Prvo bih želeo da odvedem ekipu na turnir, pošto smo propustili prethodni u Kataru. Ali pre toga je i novi Afrički kup nacija u Maroku i to će takođe biti teško", naveo je on.

Obala Slonovače je sa obe pobede počela kvalifikacije za Mundijal, koje se nastavljaju u junu.

Fae tek mora da pregovara sa Fudbalskim savezom o preuzimanju reprezentacije, pošto je i dalje privremeni selektor.

"U sred takmičenja želeli su da potvrdim poziciju, ali sam rekao da o tome ne želim da pričam pre završetka turnira. Sada ćemo videti. Prvo moram da se odmorim, da odem na odmor sa suprugom i ćerkama. Umorni smo, ovo je bio dug turnir. Boli me vrat, treba mi vremena za odmor, moja porodica to zaslužuje pošto je i za nju ovo bilo stresno", rekao je Fae.

