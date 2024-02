TRENER BAVARACA SAMOKRITIČAN, ALI: Tuhel ne misli da je on jedini problem u Bajernu!

Trener fudbalera Bajerna iz Minhena Tomas Tuhel izjavio je danas da ne misli da je on jedni problem u timu, ali da jeste odgovoran i da zbog toga napušta klupu Bavaraca na kraju sezone.

Posle serije od tri uzastopna poraza u Leverkuzenu (3:0), u Rimu od Lacija (1:0) i u Bohumu (3:2), Tomas Tuhel i čelnici Bajerna su u sredu najavili da će prekinuti saradnju, godinu dana pre prvobitno planiranog datuma.

"Da je greška samo jedne osobe, a u ovom slučaju trenera, imali biste danas nekog drugog preko puta vas na konferenciji za novinare", rekao je Tuhel uoči sutrašnjeg gostovanja Lajpcigu.

"Ne mislim da sam ja jedini problem, ali sam odgovoran i preuzimam odgovornost za ovu odluku. Klupski zvaničnici znaju moju analizu, veoma je samokritična. Oni to znaju, ali to definitivno nije analiza za javnost", dodao je on.

foto: Eibner-Pressefoto/Sascha Walther / imago sportfotodienst / Profimedia

Tuhel je istakao da nije bio zadovoljan igrom čak ni kada je Bajern pobeđivao, ali je i naveo da je sada nova situacija i za njega, za stručni štab i za tim.

"Sve je razjašnjeno i nadam se da će nam to doneti slobodu. Makar meni kao treneru, u donošenju odluka. Ali i tim se može osećati slobodnije", rekao je on.

Bajern je i dalje angažovan na dva fronta. U Ligi šampiona će morati da preokrene rezultat protiv Lacija 5. marta, dok u Bundesligi zaostaje osam bodova za vodećim Bajer Leverkuzenom.

Kurir sport