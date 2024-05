NAĐ OČEKUJE REAKCIJU PARTIZANA: Zavarao nas je remi u derbiju, ova situacija već dugo traje

Fudbaleri Partizana dočekuju Mladost iz Lučana u utakmici 35. kola Superlige Srbije.

Partizan je u krizi rezultata, bez pobede je već pet prvenstvenih mečeva i opasno mu je ugroženo drugo mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Novi trener crno-belih Albert Nađ izneo je svoja očekivanja.

"Mislim da ovakvo stanje nije samo u poslednjih četiri-pet kola. Možda nas je zavarao remi u derbiju (2:2), jer ko je objektivan, video je da smo u toj utakmici imali izuzetno raspoloženog golmana Acu Jovanovića, koji je učinio sve da odigramo nerešeno. Na stranu sve što se dešavalo na toj utakmici, uz crveni karton za Severinu, od tada smo krenuli sa padom. Potom smo izgubili od Napretka kod kuće, pa u Lučanima se izvadili u poslednjim momentima, a oni imali strašne šanse kod 1:0", počeo je priču Nađ na konferenciji za medije pred meč protiv Mladosti iz Lučana u petom kolu plej-ofa.

Nađ smatra da igra nije bila dobra u poslednje vreme, i pre njegovog sedanja na klupu Partizana umesto Igora Duljaja. Partizan je osvojio samo bod u prethodnih pet kola.

"Ova situacija dugo traje. Imali smo i pozitivnih rezultata, ali smo i u njima dosta patili. Kao protiv Voždovca i u prvenstvu i u Kupu. Ostvarili smo pobede i to nas je zavaravalo. Protiv Radnika, koji je bio u istom ovakvom momentu kao Napredak, smo isto patili, VAR je poništio njima penal, a ko zna šta bi bilo da smo primili gol", dodao je Nađ.

foto: Starsport

Trener Partizana smatra da je u remiju 3:3 na gostovanju Napretku bilo pozitivnih iskoraka.

"Iako ishod u Kruševcu smatram negativnim rezultatom, mislim da smo izašli na teren mnogo bolje nego protiv Vojvodine. Imali smo 26 ili 28 šuteva na gol, 14 u okvir, imali deset stoodstotnih šansi. Toliko nismo u poslednjih nekoliko utakmica zajedno. Mislim da smo igrali brže u napadu nego ranije. Lopta je brže išla, imali bolju kombinatoriku", istakao je Nađ.

Svestan je trener "crno-belih" gde ekipa ima najveće probleme.

"Rekao sam šta mislim i igračima i ljudima iz kluba i iz stručnog štaba, ali neka to ostane među nama da se neko ne bi naljutio zbog stvari koje bih rekao. Vrlo lako primamo golove. Plaši me igra iza lopte, tu definitivno imamo problem. Ne vidim da je to problem discipline ili manjka želje. Igračima pobeda donosi mnogo više nego svima nama. Partizan će uvek da napada, ali da bi napadao, moraš dobro da se braniš. To ćemo probati što pre da rešimo. Ima napretka u ofanzivnom smislu, ali je problem defanzivna transformacija", zaključio je Nađ.

Kurir sport