KRAJ SVETA JE ZA PARTIZAN KAD I KLINCI ODBIJAJU DA DOĐU U HUMSKU: Zoran Bata Mirković surovo iskren o krizi u voljenom klubu

Zoran Mirković bio je igračka legenda Partizana, a kao trener radio je u klubu iz Humske od 2004. do 2006. godine. Otada je van svih dešavanja u crno-belom taboru.

foto: Nebojša Mandrapa/Meridianbet

Sarađivao je Zoran Mirković sa sadašnjim rukovodstvom Miloradom Vučelićem i Milošem Vazurom. Partizan je bez trofeja već četiri godine, a bez titule sedam sezona.

- Partizan je izgubio primat u poslednjih sedam godina. Došao je u situaciju da igrač neće da dođe u klub. Bilo da je pionir, kadet, omladinac, ili prvotimac. To je kraj sveta za mene. Partizan je u velikoj krizi. Znam da kada sam bio u klubu da smo se zlopatili. Ne osvajaš trofeje, u krizi si rezultata, svaka godina se završava na sličan način. Vučeš nekom energijom trenera, ali se sve završi na isti način - rekao je Zoran Mirković (52) za Meridiansport i nastavio:

- Do sada su samo treneri i igrači plaćali cehove. Da treba da se nešto menja u drugim strukturama, naravno da treba. To su činjenice i dokazi. Nešto treba da se promeni. Ako je neko uspešan, skineš mu kapu. Kada se gleda hronološki, od odlaska Zečevića i Bjekovića su se očekivale bolje stvari, ali ja to nisam video. Sve je išlo na gore. I to što eventualno treba da dođe novo, pitanje da li će biti bolje.

foto: Starsport©

Kako sam priznaje, Zoran Mirković sebe ne vidi u srpskom fudbalu.

- Poslednjih pet godina sam se izolovao posle odlaska iz Partizana, zato što sam ja tako hteo. Opekao sam se više puta, ne samo kao trener. Rekao sam da više neću sebi to da dozvolim. Sve dok nekih 20 imena koji gravitiraju u srpskom fudbalu budu na talonu, mene neće biti. Sad, šta je realnost? Da li će se njih 20 pomeriti, neće sigurno. Imam neki svoj izgovor, kakav god bio.

foto: Privatna Arhiva

Zoran Mirković skupo je platio sukob sa Robertom Jarnijem, u sudaru naše fudbalske reprezentacije i Hrvatske u kvalifikacijama za EP 2000. Zbog kazne nije igrao u Holandiji i Belgiji.

- Žalim, naravno... Nesvesno sam to uradio, ali kako je moglo da bude i da me je neko pitao u 43. minutu da napišem scenario, a da nekom mora da odleti glava, potpisao bih da bude moja i da se završi kako se završilo.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Veruje Zoran Mirković u reprezentaciju Srbije na EP:

- Kičmu reprezentacije čine igrači koji imaju šampionski gen. Oni su bili evropski i svetski prvaci. Imam veliki respekt za celu generaciju. Tu polažem najveće nade. Izuzetno se dobro znaju. Bitno je da su svi zdravi, imaće dosta vremena da tempiraju formu. Grupa nije laka, ali postoje i teže. Engleska je favorit na papiru, a prema njemu smo kvalitetniji od Danske i Slovenije. Međutim, on služi za pisanje, brisanje, cepanje... To sve mora da se pokaže na delu.

Kurir sport/Meridiansport

00:14 Delije i Grobari navijaju zajedno: Kosovo - Srbija