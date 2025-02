Slušaj vest

Radnički je u četvrtak pobedio Novi Pazar rezultatom 2:0 i ostao na trećem mestu Superlige Srbije, a ono što je posebno obeležilo ovaj susret u Kragujevcu bila je i specifična uvertira.

Iz Novog Pazara su izdali saopštenje u kojem su kritikovali trenera Radničkog, Feđu Dudića. On se ubrzo oglasio, a na konferenciji za medije nakon utakmice, bukvalno je "otvorio dušu".

- Mislim da smo se više bavili predigrom nego igrom... Verujem da su Vladimiru Gaćinoviću odmogli u pripremama za utakmicu, a to nas je dodatno motivisalo. Tu sam već godinu i po. Smatram da radim pošteno, časno, zajedno sa Igorom, Slavkom i ostatkom tima, i da ostvarujemo neverovatne stvari. Neki ljudi to umeju da prepoznaju, dok neki ne žele da cene. Da smo bili 15. na tabeli, Feđa Dudić nikome ne bi smetao. Niko se ne bi bavio mnom, rekli bi 'on je nebitan', ne bi me niko kritikovao - izjavio je Dudić, pa dodao:

- Svestan sam da sam napravio grešku kada sam otišao u emisiju i govorio o Zvezdi i Partizanu, stvarima koje me se ne tiču. Priznao sam grešku i izvinio se. To nije moj posao da komentarišem. Sve vreme pokušavaju da stvore neki sukob između mene i kolege Milojevića. On je već na prošloj utakmici rekao da među nama nije bilo sukoba. Nedavno smo gostovali Zvezdi i dočekali su nas kao što dolikuje najvećem klubu, vrhunskom klubu. Pobedili su nas, ali na toj utakmici nismo bili na njihovom nivou. Ispratili su nas lepo, a ja sam pohvalio suđenje. Svi dalji komentari koji se vezuju za Zvezdu, zapravo nastaju na osnovu njihovih napada. Ako je Zvezda napala mene i Radnički, sada imamo pravo da se branimo. Neka iznesu argumente zašto to rade.

Takođe, dotakao se i sukoba sa Nenadom Lalatovićem.

- Reći ću javno, kada je došlo do sukoba sa kolegom Lalatovićem, pozvali su me iz policije da podnesem krivičnu prijavu. Otišao sam u policiju, tu je bio moj sekretar Ivan koji može to da potvrdi jer ima papir, i rekao sam da ne želim da podnosim prijavu, shvatajući da je sve to bilo u žaru borbe. Oprostiću mu sve i idemo dalje. Da li sam ja tu nešto loše uradio? Da li sam mogao da naštetim kolegi? Hteo sam da shvatim da je to bilo u žaru borbe, da oprostim sve i da čovek nastavi sa svojim poslom.

I to nije bio kraj…

- Posle sukoba sa kolegom Lalatovićem, nisam izašao u javnost. Zvalo me je deset novinara iz BIH, gde sam mogao da napravim međunarodni skandal. Zvali su me advokati, nudili pomoć kako bi zaradili jer je takav slučaj lak za dobijanje. U sredu sam se oglasio jer sam bio prozvan. Ali ponavljam, kada napadnu mene bez argumenata, uslediće tužba. A kada budete svedoci da kažem nešto protiv bilo koga, lige, države, protresite me. Nemojte mi dopustiti da budem ovde, ne samo u Kragujevcu, nego ni u ovoj državi.

