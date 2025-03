Španski predstavnik je poražen 4:1 na "Old Trafordu" i tako izgubio u dvomeču ukupnim rezultatom 2:5, ali način na koji su poraženi budi bes u taboru Baskijaca...

"Kada vidite želju sudije da dosuđuje jedanaesterce, a nama ne želi da dodeli iako je bio najjasniji na utakmici,, to vas tera na razmišljanje. Već sam vam rekao da me je u tom trenutku bilo sramota zbog penala koji je svirao, ali i tada ne želite da odustanete već ćete pokušati da preokrenete situaciju. Ali jednostavno kod nas su pobuđenja negativna osećanja psole svega: bespomoćnost, bes, tuga, jer naši navijači to nisu zaslužili", rekao je posle meča strelac jedinog gola za Sosijedad Ojarsabal.